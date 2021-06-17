女星「小帳」解放私密樣貌　不露臉秀火辣身體爆紅

全台三級警戒持續，電影發行商「采昌國際多媒體」推出院線電影《陰森》首輪放映後，今（17日）宣布將再推出第二波院線PVOD片單，包含本屆金球獎影后安德拉戴領銜主演的《哈樂黛的愛與死》，以及日本瀧內公美領銜主演的《私慾帳號》，觀眾能透過比電影院更優惠的價格，「宅」在家就能隨選隨看。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-06-17 21:00:00
日本電影《私慾帳號》以當代社會擁有雙面性的「社群小帳」為題材，探討在社群全盛時代下，何謂「真正的自我」；並透過從小帳邂逅的男女樣貌，赤裸呈現人們心中的糾葛、情慾，以及對性愛的衝動，甚至是「網路交友」背後的真愛與心機。本片劇情描述由瀧內公美飾演的服飾店店長，雖然在職場上努力表現自我，卻必須面對年輕又有魅力的後輩即將超越自己，讓她對此感到心力交瘁。唯有躲進她開設的社群網站「小帳」，專門發布自己不露臉的火辣身材照，才能讓她釋放現實生活中的壓力與煩惱。不過隨著這個小帳意外爆紅，粉絲數逐日激增時，一位年輕網友私訊她，兩人並在見面後一夜激情。原以為只是露水情緣，沒想到兩人卻在隨後的現實生活中，以意想不到的方式再次遇見彼此。
《哈樂黛的愛與死》將美國爵士女伶比莉哈樂黛（Billie Holiday）的傳奇生平搬上大銀幕，不僅是今年奧斯卡獎季的話題電影之一，更讓女主角安德拉戴登上金球獎電影戲劇類影后寶座，中間也獲得許多演技獎項肯定。本片劇情描述20世紀最重要的爵士女伶比莉哈樂黛，她所演唱的一首《奇異的果實》，因為歌詞暗喻白人社會對黑人的殘酷迫害，因此引發聯邦政府不滿。聯邦政府想要阻止她公開演唱這首歌，於是看準她藥物成癮的弱點，找來黑人探員接近她，並讓對方設下桃色陷阱，打算誣陷比莉就此入獄。這讓不斷受到種族迫害的哈樂黛，試圖再度透過這首爭議名曲，高聲唱出人權的希望。
《哈樂黛的愛與死》將從6月25日起，在中華電信MOD、中華電信Hami Video、台灣大哥大myVideo三大平台上架。《私慾帳號》將在7月9日起，除了上述三大平台之外，還可以在遠傳friDay影音等四大平台觀看。
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