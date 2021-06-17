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演過《還珠格格》！他工廠應聘遭拒　超慘近況曝光

▲薛亦倫曾在《還珠格格》演出「小鄧子」，如今近況曝光。（圖／翻攝百度百科、薛亦倫微博）
▲薛亦倫曾在《還珠格格》演出「小鄧子」，如今近況曝光。（圖／翻攝百度百科、薛亦倫微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-17 14:44:53｜2021-06-17 16:20:23

古裝劇《還珠格格》是許多人心中無法超越的經典，而該作品也捧紅了許多藝人，如：趙薇、林心如、蘇有朋等人，劇中主角們各個在演藝圈中闖出一片天，卻鮮少人關心「綠葉」的發展。而在《還珠格格》中飾演「小鄧子」一角的薛亦倫，如今20多年過去了，近況終於曝光。

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薛亦倫在22歲時出演了《還珠格格》的「小鄧子」打開知名度，之後陸續參演了《康熙王朝》、《少年天子》等作品，雖然有著「大陸版曾志偉接班人」的美名，但卻一直沒有大紅大紫。今年45歲的薛亦倫，現在主要經營直播或是在影視作品中客串，他曾在直播中提到有去工廠應聘，沒想到卻因為年齡太大遭婉拒，所以他只好回鍋當演員跑龍套，近來還意外登上微博熱搜。

▲薛亦倫曾在《還珠格格》中演出。（圖／翻攝百度百科）
▲薛亦倫曾在《還珠格格》中演出「小鄧子」一角。（圖／翻攝百度百科）
讓薛亦倫登上熱搜的原因，是因為朱一龍、童瑤主演的《叛逆者》獲得好評，他在該片中飾演日本人「池田秀介」，被眼尖的觀眾發現，他就是當年的「小鄧子」，因此連帶他這幾年的生活也跟著曝光。而在上熱搜後，薛亦倫在微博發文：「我！在！這！裡！去趕路，在車上，現在去北京串個新戲，還珠格格十級學者。」還自嘲歲月是把殺豬刀，可以看見薛亦倫雖然在演藝路上不算順遂，但心態依舊保持正向。

▲薛亦倫的近況曝光。（圖／薛亦倫微博）
▲薛亦倫的近況曝光。（圖／薛亦倫微博）
▲薛亦倫因為在《叛逆者》出演日本人，意外上了微博熱搜。（圖／翻攝遙望招牌微博）
▲▼薛亦倫因為在《叛逆者》出演日本人，意外上了微博熱搜。（圖／翻攝遙望招牌微博）
▲薛亦倫因為在《叛逆者》出演日本人，意外上了微博熱搜。（圖／翻攝遙望招牌微博）
 

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