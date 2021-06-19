影／電動牙刷可美白牙齒？牙醫師實際測試 曝3大優點
「科技始終來自於人性」，許多因應時代進步，時間就是金錢的觀念，用「機器」取代人力，研發出許多像是電動刮鬍刀、電動腳踏車、電動牙刷等。有電動牙刷品牌號稱，效能可達到「微洗牙」、「超強美白」效果，但真的是如此嗎？時常分享潔牙知識的「面白牙醫 -黃偉家 」，分享自身測試結果，並分享電動牙刷 3 大優點。
影像中心/綜合報導
2021-06-19 10:00:00
影片中黃醫師提到，電動牙刷其實就是一支「比較厲害」的牙刷，若要達到洗牙效果，是不可能的事情。至於牙齒美白效果，黃醫師實際使用牙菌斑顯示劑，做實驗測試，證明電動牙刷在去除食物色素上真的有很好的效果，但他也補充，是不可能達到大家所想像，市面上「牙齒冷光美白」等效果。
至於比起普通牙刷來說，電動牙刷擁有的 3 大優點：
1.自動刷毛的效果：每秒鐘震動3萬次，搭配美白牙膏，可達到一定去除牙菌斑的良好效果。
2.智能偵測刷牙力道與時間：減少牙齒的耗損。
3.「價格普遍昂貴」：黃醫師補充說道，因為價格昂貴，而讓使用者改變刷牙心態，既然買下了昂貴的牙刷，要好好刷牙才能夠回本的想法，轉而幫助自身養成常刷牙的心理戰術。
影片最後黃醫師也補充常見的盲點，如電動牙刷不能取代洗牙、不能達到市面上牙齒美白效果、不能取代牙線等。（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：面白牙醫 -黃偉家
完整影片：https://youtu.be/LKmcOQ_fHBE