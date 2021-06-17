打疫苗猝死頻傳！醫籲「記得這數字」：選相對安全的可能

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，全台確診病例已突破1.2萬人，另有400多人不幸往生；而近日也陸續傳出多位長者在接種疫苗後過世的消息，讓民眾對接種疫苗的安全性起疑，對此，前立委、醫師林靜儀就表示，「我無法保證疫苗絕對安全，但是感染武漢肺炎絕對不安全」。





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醫師林靜儀在臉書發文，表示這些死亡案例是否為疫苗「導致」，還有待專家會議分析，不過在科學上，我們常常強調「跟什麼比」，所謂危險性，必須思考「相對危險性」。





林靜儀指出，從昨（16）日陳建仁前副總統提出的統計來看，4月20日至6月13日因感染新冠肺炎死亡的分層統計，80歲以上染病致死率是26.9％；而這批疫苗，六都大約配發20多萬劑，若以三分之二發放給長者接種，並且接種一半來算，目前約6萬人接種疫苗，在這6萬人中有11人疑似因此死亡，因此死亡率約是0.02%。





▲林靜儀PO出圖卡。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

就是在所有會跟長輩接觸的人都還沒完成疫苗接種之前，幫長輩建立一個與世隔絕的環境

她接著提供另一個數據，根據內政部2016年年齡別死亡數，75至89歲死亡者為7萬2,807人；平均每日有199.5名長輩因為各種原因導致死亡，「疫苗接種後是否同年齡層死亡率增加，可能要比對同年齡層、同月份或同季死亡，會比較準確。以上這些都是非常粗糙的資料比對方式。還待更多細緻的分層比較或國外數字參考」。





最後，她也建議大家記得一個數字「1/4」，「哪一個風險比1/4低，或是你有絕對自信可以避開1/4，你就幫長輩決定哪個，我絕對能夠理解家屬的錯愕與悲傷，但是全世界就是面對了這個世紀災難-新冠肺炎（COVID-19），我們只能選擇相對安全的所有可能」。（編輯：郭佩蓉）



