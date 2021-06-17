撰文回顧染疫經驗　駐印度公使陳牧民：鬼門關前走一遭

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陳牧民表示，印度在3月起出現第2波大規模疫情，全國感染人數飆升到每天20萬人以上，首都德里也暴增到每天3萬人確診；他本以為只要按照之前的方式不隨便出門、戴口罩、勤消毒，就可安然度過這場危機，卻不知道病毒已悄悄找上門。





他回憶說，記得是4月28日白天開始出現打噴嚏、流鼻水的現象，頭腦有點昏沈。到了第2天，流鼻水現象持續，傍晚時分開始覺得有點發燒，從辦公室回家後覺得疲憊異常，晚餐也沒什麼胃口。4月30日早上起床後，發燒現象持續，不過體溫沒有很高，還是在攝氏38度以下，但自覺不妙，立刻請辦公室安排當天盡快做核酸檢測（PCR）；然而又被告知，要等3至4天才會知道結果。





由於曾在4月中旬打過疫苗，陳牧民認為應該沒有那麼倒霉。但進入第4天，原有的精神不濟、喉嚨痛導致吞嚥困難等症狀，又發現多了嗅覺味覺喪失，開始出現腹瀉，且喉嚨有痰。





陳牧民指出，5月4日起床，就收到辦公室傳來新冠肺炎確診報告，且Ct值17。印度醫生當天到家裡看診，首次測量血氧濃度92，另採檢血液及尿液樣本，並安排立刻去做電腦斷層掃描。醫生認為病況有點嚴重，建議早點住院，若要回台治療得趕快安排。





陳牧民在5月8日搭醫療專機返台治療痊癒出院，他直呼，感覺自己就像從鬼門關走一遭回來。從出現症狀開始，才短短6天就迅速發展到肺部有一半受感染程度，要不是斷層掃描呈現這樣的結果，實在讓人難以置信。





駐印代表處多人確診，他事後也詢問其他確診同事發現，每個人的症狀都不盡相同。有的人不太發燒、有的人主要症狀是咳嗽，也有的人一開始只是喉嚨微微發癢，還有人發病後身上起紅疹。更可怕的是，有些人是檢驗第2次甚至第3次才驗出陽性，「這個病毒的狡猾可見一斑」。



