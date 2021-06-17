廢棄漁網再利用　高市府海洋局獎勵廢棄漁網回收

高雄市政府海洋局自即日起，在所轄各漁會，實施廢棄漁網獎勵回收作業，高雄市政府海洋局局長張漢雄表示，為減少廢棄漁網對海洋生態及漁港環境之影響，自107年起，開始實施廢棄漁網獎勵回收再利用計畫，今(110)年更擴大與海洋委員會海洋保育署共同合作響應「向海致敬」政策，提高廢棄漁網獎勵回收兌換金額。
記者黃守作／高雄報導
2021-06-17 17:00:00
張漢雄指出，為方便漁民作業，訂定各漁港每周回收日，南區漁港包括旗津、鼓山、小港臨海新村、鳳鼻頭及中芸漁港於星期三下午回收，而北區漁港包括興達、永新、彌陀及蚵子寮漁港於星期四下午回收，漁民只要在指定回收日拿廢棄漁網至鄰近漁會秤重登記，每10公斤即可兌換150元之商品禮券，藉此鼓勵漁民主動將破舊或待汰換之漁網回收整理，提升廢棄漁網再利用比率，另外，為使所有漁民都有公平參與機會，每人最多收購以300公斤為限，希望漁民朋友能把握機會。
張漢雄說，以往回收後之廢棄漁網大多直接焚化處理，今年透過海洋保育署提供海廢回收再利用業者名單，後續將該批廢棄漁網標售予有意願回收之業者再利用，以串聯廢棄漁網循環經濟鏈，另俟廢棄漁網收購作業完成後，亦將先上網公告開放民眾、藝術工作者、農民或學術單位等有意願者均可免費索取，賦予廢棄漁網新生命及新用途，透過這些多元再利用方式，以減少廢棄漁網焚化比例，進而達到海洋減塑永續高雄之目標。