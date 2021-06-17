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「疫苗預約」施打率98%　柯文哲：台北市民的成就與勝利

▲台北市長柯文哲17日表示，有預約施打疫苗的長者，98%的人都有前往施打，施打率之高也讓柯文哲稱「台北市民的成就與勝利」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲17日表示，有預約施打疫苗的長者，98%的人都有前往施打，施打率之高也讓柯文哲稱「台北市民的成就與勝利」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-17 16:22:38｜2021-06-17 16:33:58

中央上週五開始配發由日本贈送的AZ疫苗，各縣市政府也開始開放長者施打疫苗。台北市政府方面日前提供85歲以上的長者透過網路預約施打，台北市長柯文哲今（17）日宣布，截至目前為止，台北市有預約施打疫苗的老人，多達31370人、佔預約人數98％的長者都有前往施打，並強調「這是台北市民的成就與勝利」。

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台北市政府今天召開防疫記者會，針對首波85歲以上長者、65歲以上原住民長者施打疫苗狀況作出說明。柯文哲表示，首波共31996人預約，施打31370人，此次長者預約接種率為98.04%，而非設籍在北市與非預約的施打人數，則有3011人，共計34381人施打疫苗，而施打疫苗的市民中，有86.5%市民是網路預約。

對此柯文哲感到相當驕傲，並直言是「台北市民的成就與勝利」。柯也強調「那些在電視上看衰國民網路使用能力的名嘴，太低估北市市民的素質，這是北市市民的成就跟勝利。」此外柯文哲還酸其他縣市，強調北市診所預約接種率達99.83%，「我們不認為打疫苗要用很大場地，搞壯觀給媒體畫面。」

▲台北市政府公布第一波85歲以上長者預約施打疫苗的狀況，有預約的長者高達98%都有前往施打。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布第一波85歲以上長者預約施打疫苗的狀況，有預約的長者高達98%都有前往施打。（圖／台北市政府提供）
 

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