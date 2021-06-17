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侯昌明夫婦公開暖舉！羅志祥捐10台救命機器

▲侯昌明（右三）、曾雅蘭（右二）在臉書發文提到，羅志祥捐了10台「救命機器」。（圖／翻攝曾雅蘭臉書）
▲侯昌明（右三）、曾雅蘭（右二）在臉書發文提到，羅志祥捐了10台「救命機器」。（圖／翻攝曾雅蘭臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-17 16:35:08｜2021-06-17 17:08:52

侯昌明、曾雅蘭夫妻日前陷入「好心肝診所」疫苗之亂風波中，為了彌補過失，夫妻倆15日到忠孝醫院捐贈2台「救命神器」HFNC、2400個N95口罩。而曾雅蘭今（17）日稍早在社群媒體上發文提到，羅志祥也參與捐贈物資，引起討論。

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曾雅蘭、侯昌明都在臉書發文表示：「我們自己的力量真的很微薄......這次捐物資的過程中，我們知道一線醫療人員和病人每分每秒都在跟時間賽跑！好朋友羅志祥看到了，主動捐10台HFNC給辛苦的第一線醫療人員，真的好感動，謝謝每一位參與公益的人。」侯昌明也提到，身為基隆人的羅志祥，希望把醫療物資都捐給基隆。

▲曾雅蘭公開羅志祥暖舉。（圖／翻攝曾雅蘭臉書）
▲▼曾雅蘭公開羅志祥（下圖）暖舉。（圖／翻攝曾雅蘭臉書、羅志祥IG）
▲小豬宣布復出。（圖／羅志祥IG）
貼文一公布後，網友紛紛留言：「讓正能量一起傳遞下去，我們的社會現在要的是溫暖、而不是口水跟批判！做對的事做就對了，感謝任何一個出錢出力的人，雅蘭加油」、「台灣真的是一個充滿愛心的國家，很感恩全台所有醫護人員（尤其是北部），大家辛苦了！期待疫情早日消退！」但也有人虧侯昌明夫婦：「知錯能改總是好的，有做總比沒有做來的好，被酸民批評也是要虛心接受。」曾雅蘭虛心回應：「所有批評我們都會接受，會修改。」也有網友問羅志祥是以個人還是公司名義捐贈？曾雅蘭回覆：「羅志祥個人捐贈。」

▲曾雅蘭公開羅志祥暖舉。（圖／翻攝曾雅蘭臉書）
▲▼侯昌明（上圖左二、下圖左）、曾雅蘭（上圖右二、下圖右）捐贈醫療物資。（圖／翻攝曾雅蘭臉書）
▲曾雅蘭公開羅志祥暖舉。（圖／翻攝曾雅蘭臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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