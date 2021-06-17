侯昌明夫婦公開暖舉！羅志祥捐10台救命機器

侯昌明、曾雅蘭夫妻日前陷入「好心肝診所」疫苗之亂風波中，為了彌補過失，夫妻倆15日到忠孝醫院捐贈2台「救命神器」HFNC、2400個N95口罩。而曾雅蘭今（17）日稍早在社群媒體上發文提到，羅志祥也參與捐贈物資，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-17 16:35:08｜2021-06-17 17:08:52
曾雅蘭、侯昌明都在臉書發文表示：「我們自己的力量真的很微薄......這次捐物資的過程中，我們知道一線醫療人員和病人每分每秒都在跟時間賽跑！好朋友羅志祥看到了，主動捐10台HFNC給辛苦的第一線醫療人員，真的好感動，謝謝每一位參與公益的人。」侯昌明也提到，身為基隆人的羅志祥，希望把醫療物資都捐給基隆。
貼文一公布後，網友紛紛留言：「讓正能量一起傳遞下去，我們的社會現在要的是溫暖、而不是口水跟批判！做對的事做就對了，感謝任何一個出錢出力的人，雅蘭加油」、「台灣真的是一個充滿愛心的國家，很感恩全台所有醫護人員（尤其是北部），大家辛苦了！期待疫情早日消退！」但也有人虧侯昌明夫婦：「知錯能改總是好的，有做總比沒有做來的好，被酸民批評也是要虛心接受。」曾雅蘭虛心回應：「所有批評我們都會接受，會修改。」也有網友問羅志祥是以個人還是公司名義捐贈？曾雅蘭回覆：「羅志祥個人捐贈。」
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