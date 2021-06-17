啟動清零計畫　柯文哲：確診者一律離家、擴大疫調範圍

新冠肺炎疫情在台灣從五月起呈現爆炸性成長，歷經一個多月的三級警戒後，全台的疫情開始漸漸趨緩。為了讓疫情能夠根除，台北市長柯文哲今（17）日在北市防疫記者會上也宣布，將開始啟動「清零計畫」，未來確診者一率送到防疫旅館或是醫院，此外也將依確診案例位置，擴大疫調範圍。





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柯文哲在防疫記者會上說，北市現階段的快篩陽性率已經下降至0.8%。「當快篩的陽性比率降到1%以下，過去的社區普篩大概是效果不大，所以要有新的思維。」柯文哲說，還是有少數確診者潛藏在社區內尚未被找出，但如果真的要有效斷絕疫情，潛藏確診還是要抓出來。雖然最有效的方式是施打疫苗，不過目前疫苗有限，所以還是要從疫調跟除去家戶傳染下手。





柯文哲表示，以前確診者允許你住家裡，現在起通通不准，「一但你是確診者，就算沒有症狀，也要去住防疫專責旅館。」柯文哲說，因為從北市的統計，家戶感染占43%，所以常常是家人感染給家人，加護感染又可能去外面傳染給其他人。柯文哲也強調，若仍執意要留在家中，需要簽下切結書，若未來因此死亡則無法對外求償。





而為了斷絕病毒的傳染鏈，未來針對確診案例的疫調，北市府方面也會擴大執行。柯文哲說，要請市民朋友擴大配合我們要做的篩檢，預防隱形的傳染鏈，這不解決，台北市的清零計畫不會成功。



