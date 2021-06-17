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黃薇渟床戰劉冠廷狂擦乳液　「1表情」卡關過不去

▲黃薇渟演應召女子嚴格要求體態，體脂掉到19%。（圖／CATCHPLAY）
▲黃薇渟演應召女子嚴格要求體態，體脂掉到19%。（圖／CATCHPLAY）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-17 16:57:02｜2021-06-17 17:21:00

黃薇渟、魏蔓、李銘忠今（17）日出席《第三佈局 塵沙惑》線上記者會，黃薇渟飾演應召女子，有床戲、姦殺、分屍等重口味演出，談起和劉冠廷摩鐵激情，黃薇渟事前狂減肥，體脂掉到19%，拍攝當天備好漱口水、身體乳液、NU BRA、短內褲應戰，讓自己全身都很香，她坦言翻雲覆雨的歡愉表情最難拿捏，「真的過不了自己那一關，因為鏡頭一錄起來就是給大家看，表情做太多就沒意義了。」

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▲黃薇渟、李銘忠、魏蔓出席《第三佈局
▲黃薇渟、李銘忠、魏蔓出席《第三佈局 塵沙惑》線上記者會。（圖／CATCHPLAY）
黃薇渟與真實特種行業的女性面對面聊天，田調取材3小時，劇中她被富二代歐陽倫打巴掌、被嫖客性侵，演員壓在她身上動作粗魯的時候，她感受到女性在這個職場的無奈，「就算遇到，女生也沒有什麼力量反抗」，為了性侵這場戲，黃薇渟化上「肢解」特效妝，拍完以後全身糖漿，「走在市區超像喪屍」。而尺度大開的黃薇渟，在《戀愛是科學》也有大膽表演，是否遇過對手起生理反應？她打趣說：「沒有，太過分了。」但她表示，正因為演了《塵沙惑》的應召女子，打開表演領域大門，接演角色更勇於嘗試。

▲李銘忠詮釋反派。（圖／CATCHPLAY）
▲李銘忠的反派將有悲劇性轉折。（圖／CATCHPLAY）
大馬視帝李銘忠詮釋通緝犯「胡大東」，糾纏刑警張榕容、議員莊凱勛，他說這是個非常悲劇性的人物，沒看過好萊塢片、亞洲電影出現這類反派，「等拍到大東住的地方，觀眾就會同情這個人，其實我拍的時候心裡一直在同情他，這是我最複雜的心情，每次看到榕容、凱勛我都好生氣，如果不是他們大東也不會變這樣」。李銘忠待在台灣11個月，他提到大馬防疫封城嚴格，踏出家門就被罰款，所以他對台灣的隔離生活很能適應，「最大問題是疫苗，我回馬來西亞是馬上打，在台灣是外國人，要排到後面打」。

▲魏蔓（左）是搭檔劉冠廷的粉絲。（圖／CATCHPLAY）
▲魏蔓（左）是搭檔劉冠廷的粉絲。（圖／CATCHPLAY）
魏蔓飾演酒店小姐，激情戲的尺度不輸黃薇渟、劉冠廷，為了角色「什麼毛都清乾淨」，減肥塞進清涼貼身的戲服，魏蔓也實際接觸風塵女子做功課，有一個女孩為了養男友下海的故事，幫助她塑造角色很大，只是她心理還有一道障礙，「為了賺錢讓男生上下其手，我魏蔓本人過不去」，只好靠表演老師教她用「冥想子宮」一招入戲。如果能演出別人的角色，魏蔓最想挑戰歐陽倫耍特權的「檢察官之子」一角，選擇相當有趣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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