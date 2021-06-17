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陳其邁視察燕巢接種站　捷運團隊攙扶長輩推輪椅

▲捷運團隊與長輩及家屬親切互動，並協助攙扶長輩下車幫忙推輪椅。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運團隊與長輩及家屬親切互動，並協助攙扶長輩下車幫忙推輪椅。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-06-17 17:30:00

高市首波開放滿87歲長者優先施打疫苗，今（17）日一早市長陳其邁視察燕巢區民眾活動中心，捷運局長吳義隆陪同對長輩及家屬逐一表達關心，市府根據第一天施打動線及人力安排，連夜開會滾動式修正，迅速調整動線並加設座位區，讓長輩及家屬均有座位且不需排隊，陳其邁籲請長輩們放心，家屬們對施打動線順暢井然有序、市府與捷運團隊暖心關懷表示滿意和感謝。

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▲陳其邁視察燕巢區民眾活動中心，籲請長輩們放心接種疫苗。（圖／高市府捷運局提供）
▲陳其邁視察燕巢區民眾活動中心，籲請長輩們放心接種疫苗。（圖／高市府捷運局提供）
為讓長輩接種流程更順暢及提供貼心服務，捷運局長吳義隆率隊協同燕巢區公所、衛生所及小港醫院全力配合關懷長輩們施打疫苗情形，現場指揮調度規劃動線、擴大座椅社交安全距離3公尺以上、並加強現場清消及每5分鐘廁所清消等。  

▲捷運局長吳義隆率隊協同燕巢區公所、衛生所及小港醫院關懷長輩們施打疫苗。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運局長吳義隆率隊協同燕巢區公所、衛生所及小港醫院關懷長輩們施打疫苗。（圖／高市府捷運局提供）
捷運團隊全力投入與長輩親切互動、協助攙扶長輩下車並協助撐傘推輪椅、陪同長輩及家屬在等待區等待，且於前晚加設遮雨帳棚，讓民眾可將汽車駛入，避免現場施打容易短暫群聚，貼心便民措施讓民眾甚為感動滿意。  

吳義隆同時指示輕軌工程團隊疫情期間不鬆懈，全力持續推動各項工程計畫及建設，要求兼顧落實防疫政策及輕軌工程團隊持續推進工程，如期如質完成輕軌成圓的目標！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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