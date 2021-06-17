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肯尼NOW星球／賽務營運長賈凡來了！新聯盟成立內幕曝光

▲▲台灣職籃聯盟T1 LEAGUE正式成立，特別賽務營運長賈凡擔任《肯尼NOW星球》來賓，跟大家聊台灣職籃的內幕話題。（圖／劉俊佑 攝）
▲▲台灣職籃聯盟T1 LEAGUE正式成立，特別賽務營運長賈凡擔任《肯尼NOW星球》來賓，跟大家聊台灣職籃的內幕話題。（圖／劉俊佑 攝）

運動中心/綜合報導

2021-06-17 20:00:13

台灣職籃新聯盟T1 LEAGUE正式成立，相信許多球迷都對這個聯盟感到非常好奇，像是跟原有的P.LEAGUE+有什麼不同、哪些球員會參加等等疑問。肯尼哥聽到廣大球迷的心聲，這集的《肯尼NOW星球》邀請到T1 LEAGUE的賽務營運長賈凡，和大家聊聊成立聯盟的內幕話題，讓新聯盟的相關資訊搶先曝光！

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為何會成立新聯盟？賈凡提到，HBL和UBA每年都有非常多好手畢業，但並不是所有球員都可以進入職業戰場，未獲青睞的選手就只能另尋出路，其實很可惜，因此希望增加職業球隊，讓學生球員看得到目標，提升他們打球的動力。另外還有一點是，SBL球隊的水準並不差，但因為是半職業，沒辦法享受主客場制的環境，希望透過創辦新聯盟，讓SBL球星也能站上職業舞台。

另外T1 LEAGUE和P.LEAGUE+的差異在於洋將規則，P聯盟（P.LEAGUE+）的洋將是四節七人次，而T1 LEAGUE則是四節八人次，賈凡表示：「到第四節也可以放雙洋將的目的就是希望讓戰力平衡，若本土球員的水準不及對方，還可以靠洋將來提昇戰力，避免讓比賽差距過大」。不過也有人質疑，這樣會不會壓縮到本土球員的空間？賈凡回答：「不會！扣掉兩名洋將和特殊資格球員（外籍生）後，至少會有兩名本土球員在場上」。

除了洋將方面，球員薪資規定也引起熱烈討論，賈凡說：「T1 LEAGUE球員的薪資下限是六萬塊，並且沒有設上限，若有球隊願意花300萬簽下林書豪也沒問題，而且還真的有球隊願意這麼做，只可惜林書豪已確定加盟CBA」，希望透過優渥的待遇來吸引台灣頂尖球員加盟T1 LEAGUE。

至於粉絲們非常期待的「各隊主場在哪裡」？會跟P聯盟的球隊共用主場嗎？針對此問題賈凡會如何回應呢？有興趣的觀眾及聽眾朋友，6/17（四）晚間十點，敬請準時收聽收看《肯尼NOW星球》。（編輯：吳忠育）

 

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