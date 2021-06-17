新北越區預約疫苗排擠台北市民？柯文哲：還有名額沒問題

台北市今（17）日上午8時開始開放80歲以上長者預約施打疫苗，而預約的情況相當踴躍，截至下午2時止，已經有25012人取號預約，不過其中有近3100人為非設籍台北的長者。由於新北市政府僅開放到82歲以上長者，外傳有不少新北市的長者跨區預約台北市施打疫苗，民眾也擔心是否會排擠到原本有資格施打的台北市民？對此台北市長柯文哲則表示，截至今天下午為止還有超過28000個疫苗施打名額，基本上不會有排擠的問題。





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預約系統二度上線前，柯文哲昨天就宣布若是未設籍台北市，年紀在80歲以上的長者也可以預約施打疫苗。不過由於新北市方面今日起開放預約的是82歲以上的長者預約，也有人擔心是否會有新北市的長者跨區施打，進而排擠到原本設籍台北市的長者？





對此柯文哲表示，截至目前為止雖然有多達25012人登入網路系統預約施打疫苗，不過仍舊有超過28000個名額可以預約，因此不太會造成排擠的狀況。柯文哲也強調，若是預約結束後仍有施打的名額，將會依照年齡逐步開放至79歲或是78歲，讓更多長者可以施打到疫苗。



