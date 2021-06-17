全民抗疫 大林煉油廠捐防護面罩給高市府環保局企業工會
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(17)日捐贈防護面罩等抗疫用品給高市府環保局企業工會，由廠長廖本源致送，並由高雄市環保局企業工會理事長黃豐翔代表接受，以提供清潔隊員防疫用品，維護社區及市民安全。
記者黃守作／高雄報導
2021-06-17 23:00:00
廠長廖本源表示，疫情來臨如大敵當前，全國齊心對抗疫情之時，清潔隊員除扮演社區消毒的角色，也是消除隔離空間病毒第一線作業人員，該廠除協助社區消毒清潔工作，並提供清潔隊員防疫用品，以維護社區及市民安全。
廖本源說，該廠有鑑於環保局清潔隊員作為人民面對病毒的防護罩，執行消毒任務時所處高風險環境，乃捐贈高雄市政府環保局企業工會防護面罩、護目鏡、口罩及消毒藥水噴灑器等抗疫用品，由工會理事長黃豐翔代表接受，以共同打擊疫情。
高市府環保局企業工會理事長黃豐翔也代表全體清潔隊員致贈感謝狀，感謝台灣中油公司對第一線清潔隊員的重視，由大林煉油廠廠長廖本源代表接受。
黃豐翔指出，大林蒲、鳳鼻頭地區為高雄市小港區沿海偏鄉，也是台灣中油公司大林煉油廠所在位置，大林煉油廠與居民共存共榮，和政府一起肩負守護社區的責任，今(110)年5月底，大林蒲地區發生染疫情事，大林煉油廠立刻協助社區進行消毒作業，期望於第一時間提供居民安全環境，為人民健康把關。
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