調查：越來越多紐西蘭人視中國為威脅

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威靈頓維多利亞大學（Victoria University）紐西蘭當代中國研究中心（New Zealand ContemporaryChina Research Centre）主任楊恩（Jason Young）表示，諸如香港、維吾爾族、南海、中國如何處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，以及中國和美國之間的關係惡化等議題，都對紐西蘭人對中國看法造成影響。
楊恩表示：「日益升高的威脅感令人憂心，必須加把勁找出這種變化的原因，努力解決這些議題。」
「我認為，倘若這樣的趨勢繼續下去，恐對雙邊關係，以及紐西蘭在區域內獲得安全和繁榮的能力造成不利的影響。」
在這項已進行20多年的年度調查中，受訪者表示，他們認為和中國的關係重要，紐西蘭應該投入更多的努力打造關係。
亞洲紐西蘭基金會執行總監德瑞波（Simon Draper）表示，90年代的早期調查顯示，紐西蘭人普遍認為亞洲是遙遠且無關聯的地方，如今情況出現變化。
「紐西蘭人現在會說，他們認為自己是亞洲的一部分，亞洲觸及他們生活的方式，是我們在20多年前開始調查時所未見，它觸及他們日常生活，舉凡旅行的地方、交往的朋友、閱讀的內容，吃的食物…電玩遊戲，凡此種種。」
德瑞波表示，紐西蘭人對更了解亞洲國家感興趣是正面的。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100617