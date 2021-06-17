54歲男星嘆居家防疫難處！「這一點」易成破口

54歲藝人郭蘅祈（郭子）原本計畫7月要發片，沒想到遇到疫情爆發，讓他決定把發片計畫延到9月。而他最近都宅在台中家，防疫兼陪爸媽享天倫之樂，不過他卻發現，要落實「一家防疫」很難，因為常常會敗在「不好意思拒絕」。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-17 19:01:15｜2021-06-17 19:03:02
郭子除了自己為了防疫勤運動保持健康，家中有兩老的郭子，也非常注重爸媽的防疫工作，時常提醒他們要戴口罩、勤洗手、保持社交距離、少出門、不要群聚。但儘管耳提面命再三，郭子最近卻因「一家防疫好難」這件事傷腦筋，大嘆老人家防疫常常就會輸在「不好意思拒絕」，而差點成為防疫破口，他提到：「因為常有教友好心送青菜水果來給爸媽，我都會叮嚀他們暫時不要接待人家進門，送到家門口就好，1、2次後他們都覺得不好意思，或覺得對人沒禮貌，想要跟朋友們寒暄，我只好大聲地跟他們說。」
好在90歲的郭爸爸日前在區公所通知後，順利完成接種AZ疫苗，郭子透露，爸爸不但沒有太大的副作用，甚至也沒有發燒：「很幸運，爸爸接種第一劑（疫苗）完成，只有稍微精神不濟、想睡覺，其他副作用都沒有！而且台中規畫的很好，前後不到5分鐘，不用排隊直接對好就完成了。」
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