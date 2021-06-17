54歲男星嘆居家防疫難處！「這一點」易成破口

54歲藝人郭蘅祈（郭子）原本計畫7月要發片，沒想到遇到疫情爆發，讓他決定把發片計畫延到9月。而他最近都宅在台中家，防疫兼陪爸媽享天倫之樂，不過他卻發現，要落實「一家防疫」很難，因為常常會敗在「不好意思拒絕」。

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▲▼郭子（上圖左、下圖）提到落實一家防疫很難，因為「不好意思拒絕」很容易成為防疫破口。（圖／祈普行提供）

好在90歲的郭爸爸日前在區公所通知後，順利完成接種AZ疫苗，郭子透露，爸爸不但沒有太大的副作用，甚至也沒有發燒：「很幸運，爸爸接種第一劑（疫苗）完成，只有稍微精神不濟、想睡覺，其他副作用都沒有！而且台中規畫的很好，前後不到5分鐘，不用排隊直接對好就完成了。」