6年花334億！內政部：年底完成264項全國路網建設
為建構完善交通路網，內政部今（17）日表示，6年已投入334億元，預計年底可完成高雄市區鐵路地下化園道開闢等264項道路建設，行政院也核定，接下來6年再匡列420億元，持續推動生活圈道路建設。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-17 19:17:03
內政部表示，自2016年起至2021年的生活圈道路系統建設計畫，可改善區域交通及均衡區域發展，在工程面，更注重透保水設計、人本無障礙環境。在高雄市區鐵路地下化園道開闢工程，全長約1公里，將台鐵既有軌道與兩側道路合併規劃，建設成綠景觀園道，藉結合周邊自行車道路網、捷運及輕軌，帶動沿線發展，加速商業、休閒、觀光產業成長。
內政部指出，大型工程部分，更重視道路景觀及橋梁結構特色，例如貫通嘉義縣市的華興橋改建工程，歷經2年5個月施工，提升梁高、橋墩加強設置防撞鋼板、縮短引道長度、拉直橋面，解決颱洪時期及區域淹水問題，並有效疏解忠孝路通往頭橋工業區及民雄工業區的車流量，加上橋面設計呈現流線美學，橋頭柱更融入當地特色設計，安全又美觀。
另外為回應各縣市道路建設需求，行政院已在5月6日核定2022年至2027年「生活圈道路系統建設計畫」，匡列新台幣420億元，將持續進行都市計畫道路整體性盤點，採競爭型評比方式，預計下半年優先推動各地方政府提報計畫遴選工作，以有效投資、逐步落實計畫道路開闢。
內政部強調，將配合都市更新及工業區更新、科學園區等重大經貿開發地區，以及觀光遊憩景點、大眾運輸轉運站等建設計畫，改善相關聯外道路瓶頸問題，提升道路服務水準，紓解都會區擁擠交通，逐步達到1小時由地方中心到區域中心，及半小時由各市鎮到地方中心的目標，讓全民可享快速、安全與便捷的運輸服務。