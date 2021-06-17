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籃球／謝亞軒飆7記三分球轟25分　中華隊66:115不敵中國

▲亞洲盃男籃資格賽第3階段B組賽事在菲律賓舉行，中華隊今(17)晚迎戰中國隊，終場中華隊以66:115落敗。（圖／取自FIBA官網）
▲亞洲盃男籃資格賽第3階段B組賽事在菲律賓舉行，中華隊今(17)晚迎戰中國隊，終場中華隊以66:115落敗。（圖／取自FIBA官網）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-17 19:49:47

亞洲盃男籃資格賽第3階段B組賽事在菲律賓舉行，中華隊今(17)晚迎戰中國隊，儘管「大魔王」周琦缺席，但兩隊實力仍有差距，終場中華隊以66:115落敗，將從UBA畢業的謝亞軒飆進7顆三分球，包辦全隊最高25分

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中華隊這次派出年輕陣容磨練，依舊是外籍教頭帕克領軍，身高較以往偏矮，只有混血中鋒譚傑龍超過200公分，而首戰對手中國，兩隊過去亞錦賽11度交手，中華隊僅於2013年在林志傑率領下贏球。

中國昨日首戰以9分之差小勝日本，而一哥周琦因雙眼開刀，繼首戰缺席後，今天也持續缺戰，不過陣容仍算相當齊全，相較中華隊年輕陣容，兩隊實力明顯有段差距，因此今天開局中華隊首節就陷入16:37落後。

中華隊雖處於大幅度落後，但小將們仍全力以赴，UBA人氣王謝亞軒替補登場，出賽20分鐘，三分球9投7中，飆出全隊最高25分，SBL狀元李漢昇次高挹注11分，全隊僅2人得分上雙，歸化球員「黑豹」阿巴西首度為我國出賽，上場10分鐘，貢獻5分2籃板2助攻。

此役結束後，中華隊接下來將分別於18日對上日本、20日再戰中國。

▲亞洲盃男籃資格賽第3階段B組賽事在菲律賓舉行，中華隊今(17)晚迎戰中國隊。（圖／取自FIBA官網）
▲亞洲盃男籃資格賽第3階段B組賽事在菲律賓舉行，中華隊今(17)晚迎戰中國隊。（圖／取自FIBA官網）
 

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