確診數未降「疫情不樂觀」？名醫曝2因素：大家要有信心

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，全台確診病例已突破1.2萬人，另有400多人不幸往生；而今（17）日指揮中心公布新增175例本土個案，看似沒有繼續下降，對此，精神科醫師沈政男就表示，「大家要有信心」，因為從目前雙北新增案例來看，已經有2天降到100例以下，「這代表雙北的圍堵策略是正確而有效」。





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▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）

× ▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）

一是苗栗移工群聚感染進行解隔離前的篩檢，而找到了幾十個案例；二是從5月17日以來，每隔一個星期，也就是一個潛伏期就會出現的家戶感染小高峰，在這幾天再次出現。這兩個因素結束後，新增案例就會繼續下降

沈政男指出，看雙北的新增案例最清楚，「其實雙北加起來的新增案例，已經有兩天下降到100例以下了，這代表雙北的圍堵策略是正確而有效的」，只有雙北清零，台灣才能清零，「清零才可以放心解封，你說是不是」？





▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

× ▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

他也提到，這兩天老人家打疫苗，後續發生多起猝死事件，於是難免引發家屬疑慮，但AZ疫苗最令人擔心的就是罕見的血栓，「但血栓的表現不是猝死，而且在老人家相對比較不會血栓」，若聽了指揮中心的說明，還是不敢讓老人家打AZ疫苗，也不用太掙扎，因為後續會有其他疫苗進來台灣，就先留給別人打。最後，沈政男說，疫情一定很快就會過去，「大家不要忘了這段時間，如何捐棄政治成見，為台灣共同尋找出路」。（編輯：郭佩蓉）





▲醫師沈政男在臉書發文。（圖／翻攝自沈政男臉書）