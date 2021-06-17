再獲日本援贈新冠疫苗？謝長廷提5變數：沒拿到都不算
日本日前援贈台灣123萬劑新冠疫苗，近來又傳出外務大臣茂木敏充擬「檢討」要追加疫苗，駐日代表謝長廷今（17）日解釋，日本的說話與做事文化，檢討代表正在考慮的意思，他強調「沒拿到手，說的都不算」，並提出5大變數，因此必須要戰戰兢兢地守護到第二次疫苗順利抵達台灣。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-17 21:31:12
謝長廷稍早在臉書上針對日本外務大臣茂木敏充表示正在「檢討」要追加疫苗給台灣一事進行說明。謝長廷表示，在日本的說話和做事文化中，「檢討」兩字就是正在考慮的意思，也就是在事情沒有完全確定之前，不會說死，上一次提供疫苗給台灣，跟這一次都用「檢討」，表示還未確定，因此一旦有重要變數發生，就可以取消、暫緩或終止，隨時可以收回去，不會有違背承諾的問題。
謝長廷強調「沒拿到手，說的都不算」，並提出5大可能援贈疫苗的變數，分別是若引發負面爭議，有損日本形象、提前洩漏，影響信賴關係、反對壓力過大，必須暫停，或是台灣已去得疫苗跟疫情顯著好轉不急迫。
謝長廷說，這次也要跟之前一樣必須保持低調，不能走漏消息，也要忍受來自外界誤解與曲解的壓力，「忍耐克已，嚴防出錯」，戰戰兢兢的守護到第二次疫苗「檢討」結果確定，並順利抵達台灣，讓更多人可以接種為止。
文末，謝長廷向大家表示「又要說抱歉了」，相關基本背景、相關資料都可以透明解釋，但時間、數量、協商過程等無法具體奉告，因為此刻台灣還有需要疫苗的支援，為了成事不得不如此。
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