巴西AZ疫苗研究員　建議用退燒及止痛藥緩解副作用

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根據里約熱內盧護理師公會指出，很多人因為害怕AZ疫苗可能引起的副作用，紛紛詢問是否可以選擇疫苗種類。
目前巴西使用的COVID-19疫苗包括由中國北京科興藥廠（Sinovac）與聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的CoronaVac、AZ疫苗和美國輝瑞藥廠（Pfizer）/BioNTech研發的COVID-19疫苗。美國嬌生集團旗下楊森藥廠（Janssen）研發的COVID-19疫苗尚未運抵巴西。
根據參與巴西臨床研究的克魯茲基金會研究指出，發燒、疲勞和身體不適是大約25%接種第1劑AZ疫苗民眾最常出現的症狀。
在巴西從事AZ疫苗開發工作的研究人員之一、巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）表示，這些反應都在預料之中，可以使用退燒藥和止痛藥等常用藥物緩解副作用。
克福里指出，自第2和第3階段臨床研究工作進行以來，AZ疫苗即顯示可能會引起一些人的不適，這些反應較常見於年輕人和接種第1劑疫苗後。
在臨床試驗中，志願者在接受疫苗後每6小時服用一次在任何藥房都可以買到的「預防性藥物」，盡量緩減疫苗的副作用。
克福里指出，面對COVID-19大流行，發燒和身體不適1、2天，總比感染新冠病毒要好，因為接種疫苗的好處更多，這些反應都屬短暫現象，最多持續48小時，使用常用的止痛藥和退燒藥就能夠緩解。
克福里並強調，疫苗的有效性不會因為使用預防性藥物而改變，巴西使用的所有疫苗都有極佳的安全性，所以民眾不需要害怕，可以安心接種免疫站供應的任何COVID-19疫苗。
克魯茲基金會在自己的社群媒體建議，如出現頭痛、發燒、感覺不適、發冷和肌肉疼痛等反應時，即使用止痛藥和退燒藥。
根據里約護理師公會指出，還有許多民眾詢問免疫站正在使用哪種疫苗，直到找到非AZ疫苗，而這些人一般偏好輝瑞疫苗。
巴西聯邦醫學委員會聲明指出，沒有任何限制使用AZ疫苗的禁忌。但國家衛生監測局（Anvisa）在今年5月發生1名孕婦和胎兒在接種AZ疫苗幾天後引發血栓死亡事件後，暫停孕婦使用AZ疫苗。（編輯：周永捷）1100618