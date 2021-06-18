COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北部背西南風！高溫上看38度　彭啟明曝下週變天時程

▲今（18）明兩天受西南風影響，北部及東半部有局部增溫或是焚風等現象，高溫上看36至38度。（圖／NOWnews資料圖片）
▲今（18）明兩天受西南風影響，北部及東半部有局部增溫或是焚風等現象，高溫上看36至38度。（圖／NOWnews資料圖片）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-18 08:06:05

中央氣象局今（18）日表示，今明兩天受西南風影響，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部及苗栗地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨，東南部地區有焚風發生的機率。氣象專家彭啟明說，北部及東半部位於西南風背風側，台北盆地、東半部的宜蘭及花蓮可能有局部增溫或是焚風等現象，高溫上看36至38度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭啟明指出，今日的天氣，仍維持西南風的環境，台中以南的沿海平地，在清晨仍有西南風和海陸風環流交會所發展的陣雨，不過這兩天的雨勢不大，也較為零星，中南部山區有午後局部陣雨；而北部及東半部，因位於西南風背風側，較為乾燥，台北盆地、東半部的宜蘭及花蓮可能有局部增溫或是焚風等現象，同時因北部的海陸風環流減弱，高溫上看36至38度間，外出要防曬與防中暑。

至於週末天氣，彭啟明說大致仍維持類似的天氣型態，不過週日時的水氣可能會略增一些，清晨在中南部的降雨或是山區午後雷陣雨可能增多一些，北部仍維持炎熱高溫的天氣；下週一鋒面逐步接近，位於北部海面上，鋒面前緣的不穩定會讓降雨增多，午後陣雨或局部對流發展會強化一些。

週二開始鋒面盤據，彭啟明表示，這波滯留鋒面和前兩波很像，都是典型的梅雨鋒面，預期會滯留三到四天，很容易有短延時強降雨發生的機會，尤其十分鐘的雨量可能都有機會瞬間在10分鐘內達到2.30毫米以上，時雨量破百的機會，這對任何地方都是非常嚴峻的考驗，再好的排水系統都無法耐得住這樣的急促雨勢，因此，提醒民眾應加強住家、鄰里及企業的防汛演練及準備。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.48%85.52%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.93%10.07%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
12.2%87.8%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
47.63%52.37%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀