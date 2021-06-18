北部背西南風！高溫上看38度 彭啟明曝下週變天時程
中央氣象局今（18）日表示，今明兩天受西南風影響，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部及苗栗地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨，東南部地區有焚風發生的機率。氣象專家彭啟明說，北部及東半部位於西南風背風側，台北盆地、東半部的宜蘭及花蓮可能有局部增溫或是焚風等現象，高溫上看36至38度。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-18 08:06:05
彭啟明指出，今日的天氣，仍維持西南風的環境，台中以南的沿海平地，在清晨仍有西南風和海陸風環流交會所發展的陣雨，不過這兩天的雨勢不大，也較為零星，中南部山區有午後局部陣雨；而北部及東半部，因位於西南風背風側，較為乾燥，台北盆地、東半部的宜蘭及花蓮可能有局部增溫或是焚風等現象，同時因北部的海陸風環流減弱，高溫上看36至38度間，外出要防曬與防中暑。
至於週末天氣，彭啟明說大致仍維持類似的天氣型態，不過週日時的水氣可能會略增一些，清晨在中南部的降雨或是山區午後雷陣雨可能增多一些，北部仍維持炎熱高溫的天氣；下週一鋒面逐步接近，位於北部海面上，鋒面前緣的不穩定會讓降雨增多，午後陣雨或局部對流發展會強化一些。
週二開始鋒面盤據，彭啟明表示，這波滯留鋒面和前兩波很像，都是典型的梅雨鋒面，預期會滯留三到四天，很容易有短延時強降雨發生的機會，尤其十分鐘的雨量可能都有機會瞬間在10分鐘內達到2.30毫米以上，時雨量破百的機會，這對任何地方都是非常嚴峻的考驗，再好的排水系統都無法耐得住這樣的急促雨勢，因此，提醒民眾應加強住家、鄰里及企業的防汛演練及準備。