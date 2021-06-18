4個月來首見單日確診破萬！英國開放所有成年人打疫苗
英國原定本月21日進行最後階段解封計畫，卻因印度變種病毒株(Delta)肆虐而被迫延期。17日英國單日新增確診數達11007例，為2月19日以來最多的一天，英國政府宣布，將自週五起開放所有18歲以上的成年人接種疫苗。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-18 08:11:27
綜合外媒報導，英國17日又有逾萬人確診，為近4個月來首次單日確診破萬，死亡人數也從前一天的9人增至19人。研究顯示，Delta變種毒株已成為英國目前流行的主要毒株，傳播力估計比之前的新冠病毒高出40%至80%。
報導也提到，近期在英國的確診個案中，感染Delta毒株的就佔了約95%。英格蘭首席醫療官惠蒂(Chris Whitty)聲稱，尚不知何時會迎來本波疫情的高峰，但可以肯定的是，短時間內還會有更多人入院及死亡。
由於英國近期的患者中，大部份都是還沒接種過疫苗的年輕人，英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)於當地時間17日表示，將從週五(18日)起，讓疫苗的接種對象擴大至所有18歲以上的成年人，目標是讓所有想打疫苗的成人，都能在下個月就完成首劑接種。
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