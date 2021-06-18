想點麥當勞BTS套餐！女見售完崩潰 粉絲喊「2處」買得到
連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛；而9日台灣麥當勞推出所謂「The BTS Meal」防彈套餐，是與南韓超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的全球品牌活動，已經陸續在50個國家開賣。對此，16日一名網友在《Dcard》表示，想要叫外送麥當勞的BTS套餐，一點開外送app卻見全都售完，貼文釣出一票苦主共鳴，卻有網友分享2處買得到。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 08:38:00
原PO提到，昨天吃了BTS套餐，外送平台一個只剩下甜辣醬可選；另一個更慘，只有基本的糖醋醬，她崩潰的說「愛嚐鮮如我，今天打算再來點個套餐，碰碰運氣看有沒有肯瓊醬，結果……登愣！外送平台的BTS套餐消失，歡樂送也暫停供應」，崩潰直呼「Why why why，誰來告告訴我，有誰知道原因嗎，附上昨天吃好吃滿的照片」。
貼文一出，隨即引發一票苦主紛紛回應「我都沒吃過，都沒賣了」、「前天去買，店員說沒有醬了，他還說具體什麼時候會有醬他們也不知道」、「為啥我跑了10家都只有肯瓊醬，你們甜辣醬哪來的嗚嗚嗚」、「什麼？我剛剛半夜第二次去買BTS套餐，還有兩種醬耶。我愛肯瓊醬」、「可能沒有醬了，本來就是限量的」；也有店員解釋「很可惜的，全台灣肯瓊醬會在這1、2天內售完，我們店肯瓊醬今天就售完了，只剩下一大堆甜辣醬」。
不過，有網友透露現在透過網購和比較偏遠、人少的門市還可以買得到，「每個店好像不一樣，比較市區的店就沒了」、「看你們附近的店吧，太熱賣所以就沒有了吧，可能是這樣」、「去蝦皮下單」、「啊，我昨天晚上11點叫還有哦，可能因為是偏鄉」。（編輯：賴詠璿）