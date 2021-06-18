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醫院宅不再人人嫌　台北「馬偕」、新北「雙和」買氣旺

▲台北市的「馬偕紀念醫院」以267件交易拿下第1，住宅單價為65.2萬元，周邊食衣育樂機能相當好。（永慶房仲網提供）
▲台北市的「馬偕紀念醫院」以267件交易拿下第1，住宅單價為65.2萬元，周邊食衣育樂機能相當好。（永慶房仲網提供）

財經中心／綜合報導

2021-06-18 11:00:00

台灣人口老化提升醫院宅需求，加上近期新冠肺炎、停電組別「H組」引發民眾都開始注意醫院周遭的房市動態。根據永慶房屋統計雙北地區醫學中心及區域醫院周圍的房市價量，結果台北市交易量以「馬偕紀念醫院」的267筆最多，住宅單價為65.2萬元，新北以「雙和醫院」的169筆奪冠，住宅單價36.2萬元。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「馬偕紀念醫院」位於中山區，位置緊鄰捷運雙連站，距離民權西路站僅要步行7分鐘的距離，連接捷運紅線及黃線，交通上十分方便；日常採買除了雙連市場外，還有全聯、家樂福等超市可供選擇，食衣育樂機能相當好。

北市交易量排名居次為「聯合醫院昆明院區」，交易量為184件，住宅單價55.6萬元。陳金萍指出，「聯合醫院昆明院區」位於西門町商圈內，飲食、衣著、育樂等商店眾多，附近還有萬華運動中心，步行五分鐘就可以到捷運西門站，區域行情在台北相對平易近人，適合預算較有限的小資族。

位列第三名的則是「聯合醫院和平婦幼院區(婦幼分部)」，交易量160件，住宅單價87.5萬。陳金萍說明，「聯合醫院和平婦幼院區」位在中正區，步行至捷運古亭站、中正紀念堂站僅需5-7分鐘，不論是搭乘捷運松山新店線、淡水信義線或中和新蘆線都相當方便，附近有名校建國中學、中正國中，距離中正紀念堂及台北植物園也不遠，擁有相當優異的區位條件。

3字頭買氣旺！ 「雙和醫院」、「汐止國泰綜合醫院」上榜
新北市上榜的五個熱門醫院，交易量第一是位於中和區的「雙和醫院」，近一年成交169筆，住宅單價36.2萬元。陳金萍表示，「雙和醫院」周邊巷弄內有各式餐飲、超市以及黃昏市場；教育資源方面，從公立托育中心到國小、國中、高中，一應俱全；而錦和運動公園及中和國民運動中心提供民眾充足的運動休閒空間，不論家中有年邁的長輩或是學齡中的幼童都是很好的選擇。

陳金萍說明，「汐止國泰綜合醫院」位於汐止區，距離台鐵汐止站只要步行8分鐘，可連結南港車站轉乘捷運板南線；醫院前的建成路上即可滿足一日生活所需，包括各類餐廳、藥妝、超市，還有自助洗衣、理髮、健身房等。該區住宅行情落在33.5萬，大多為屋齡30年內、總價800~1200萬之住宅大樓，對於購屋預算相對有限的民眾來說相當有吸引力。

從上述調查可發現，大部分醫院周遭都有完善的區域機能，陳金萍認為過往民眾購屋時會避開醫院附近的物件，擔心救護車的鳴笛聲等噪音影響，但其實只要隔一兩個街廓，就能夠享有方便的生活機能又不受噪音干擾，對於醫療需求較高的民眾或是銀髮族來說，居住在醫院的周邊是不錯的選擇。

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▲（ 資料來源:實價登錄資料;永慶房產集團彙整。）
 


 

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