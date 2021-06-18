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搶進物流大餅！Uber宣布推出包裹外送服務

▲台灣Uber 今（18）日宣布將於台北市、新北市、基隆市與桃園市推出包裹外送服務，以無接觸方式，讓消費者能收送包裹、商家把商品送出門。（圖／翻攝自Uber官網）
▲台灣Uber 今（18）日宣布將於台北市、新北市、基隆市與桃園市推出包裹外送服務，以無接觸方式，讓消費者能收送包裹、商家把商品送出門。（圖／翻攝自Uber官網）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-18 11:44:32

第三級疫情警戒下，外送成為了家庭和商家的必要需求，台灣Uber 今（18）日宣布將於台北市、新北市、基隆市與桃園市推出包裹外送服務，以無接觸方式，讓消費者能收送包裹、商家把商品送出門，Uber 總經理楊思祥表示，希望在非常時期減輕物流業負擔，也為多元化計程車、職業駕駛爭取額外收入。

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Uber 表示，即日起在北北基桃的民眾可以透過「Connect 優快送」把溫情和貨物送出去，起始費為80元，每公里加價15元，第5公里後每公里25元，貨物限重13公斤以下，包裹內容物不得為酒類、藥物、槍枝和危險或非法物品。

而服務內容包含，送給親友包裹、花店送花材給消費者、快送商業文件給同事或商業夥伴，或是蔬果店要送已訂購的蔬菜箱給消費者等，並維持 「即時報價」呈現方式，讓使用者在輸入地址之後可以了解運價再確認行程。

Uber 說明，為符合防疫安全措施，採用無接觸運送，可以使用信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay 等非現金支付方式，貨物需放置在後座或後車廂，並且由收件人、取件人帶著口罩自行放置與取件，職業駕駛並不提供送上門的服務，而駕駛前往指定取件地點的行駛時間「超過 3 分鐘」或駕駛於指定取件地點等候「超過 5 分鐘」將會有40元取消費。

Uber 總經理楊思祥表示，在疫情嚴重的非常時期，消費大眾和職業駕駛的生活和生計都大受衝擊，物流業者也因為外送服務大增而超出負荷。為符合社會所需，我們推出「Connect 優快送」，讓需要運送包裹的民眾和商家多一個安全運送的選擇，也為多元化計程車車隊合作夥伴及其職業駕駛爭取額外的收入機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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