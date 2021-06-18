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餐點太多如何點餐？麥當勞員工抖「3大忌」：錯了更麻煩

▲有網友好奇詢問「麥當勞餐點多的話，列清單怎麼列店員比較好點餐？」就有資深員工現身指出「3大點」要多注意。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有網友好奇詢問「麥當勞餐點多的話，列清單怎麼列店員比較好點餐？」就有資深員工現身指出「3大點」要多注意。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-18 12:31:47｜2021-06-18 12:36:00

近年來台灣進駐非常多速食店品牌，其中連鎖速食店「麥當勞」因旗下產品十分多樣，深受大小朋友的歡迎。對此，就有網友好奇詢問「麥當勞餐點多的話，列清單怎麼列店員比較好點餐？」而引來資深員工現身解答，也指出「3大點」要多注意。

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原PO於《Dcard》上發文，表示有時候到麥當勞可能會遇到要點較多餐點的情形，甚至有些餐點還需特製，「要講的東西太多，讓店員點餐時間拉長把他的績效拉低了」，他為了避免講太多或太快，都會將要點的物品先打好在手機上。

但他就透露，幾次下來店員常常會少點東西，「可能薯條沒加大，或是有少一份4塊雞塊之類的小東西，我確定不是我手機打錯，排版也有注意」。這樣的狀況，就讓他納悶詢問「所以想請問，店員按POS機的順序是什麼？先按餐再按配餐，再按特製之類的，讓我知道列清單的順序要怎麼列會比較好？」

▲麥當勞在9日推出與韓國超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的「防彈套餐」，掀起熱潮，就有網友發現有人將紙袋賣7000元，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲網友好奇詢問「麥當勞餐點多的話，列清單怎麼列店員比較好點餐？」（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
問題一曝光，隨即引來不少網友討論，「你可以去自助點餐機，特製上面也可以按」、「要看店員吧！我點過很多大單10-20幾份都有也沒出錯」、「如果要大單建議先說要幾份套餐，先講主餐再講配餐最後飲料跟加購。之後再請人員跟你核對一次，但前提是你要很清楚自己有點什麼，因為每個人思考方式不同，所以核對方式也不一樣。」、「我做久了，客人不管怎麼點都沒問題」。

其中就有一名麥當勞員工現身說法，表示只要點二份餐以上，都會請顧客先說完所有主餐，如一份麥香雞特製不醬不菜、一份勁辣雞腿堡特製加醬加菜、一份麥脆雞辣味，該名網友也建議「不要說幾號餐幾號餐」，因主餐順序公司偶爾會更動。

另外，客人表達想選擇搭配的副餐，也建議「不要說A-E配餐」，「你們在DT COD點餐說英文，我們戴耳機B-E聽起來都一樣」。最後網友也指出「一定要仔細核對螢幕」，必須確定無誤再結帳，不然呈遞後才說點錯了會更麻煩，「疫情期間，麥當勞幾乎每天爆炸，連車連到路口，共體時艱，多一點包容、體諒、溝通、互相」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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