餐點太多如何點餐？麥當勞員工抖「3大忌」：錯了更麻煩

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但他就透露，幾次下來店員常常會少點東西，「可能薯條沒加大，或是有少一份4塊雞塊之類的小東西，我確定不是我手機打錯，排版也有注意」。這樣的狀況，就讓他納悶詢問「所以想請問，店員按POS機的順序是什麼？先按餐再按配餐，再按特製之類的，讓我知道列清單的順序要怎麼列會比較好？」
問題一曝光，隨即引來不少網友討論，「你可以去自助點餐機，特製上面也可以按」、「要看店員吧！我點過很多大單10-20幾份都有也沒出錯」、「如果要大單建議先說要幾份套餐，先講主餐再講配餐最後飲料跟加購。之後再請人員跟你核對一次，但前提是你要很清楚自己有點什麼，因為每個人思考方式不同，所以核對方式也不一樣。」、「我做久了，客人不管怎麼點都沒問題」。
其中就有一名麥當勞員工現身說法，表示只要點二份餐以上，都會請顧客先說完所有主餐，如一份麥香雞特製不醬不菜、一份勁辣雞腿堡特製加醬加菜、一份麥脆雞辣味，該名網友也建議「不要說幾號餐幾號餐」，因主餐順序公司偶爾會更動。
另外，客人表達想選擇搭配的副餐，也建議「不要說A-E配餐」，「你們在DT COD點餐說英文，我們戴耳機B-E聽起來都一樣」。最後網友也指出「一定要仔細核對螢幕」，必須確定無誤再結帳，不然呈遞後才說點錯了會更麻煩，「疫情期間，麥當勞幾乎每天爆炸，連車連到路口，共體時艱，多一點包容、體諒、溝通、互相」。（編輯：陳雅雲）
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