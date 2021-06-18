名家論壇》李兆立／共機擾台破紀錄，中國在想啥？

台灣深受本土疫情蔓延威脅，加上疫苗部署不及，不僅讓蔡政府飽受抨擊，國民黨人士也趁勢宣傳中國疫苗，中國政府更數度接球，表態願意幫忙，正是國共合作拉攏台灣民心的大好時機。





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奇怪的是，本來可以趁機得分的中國，不僅沒有繼續扮演「太陽」對台灣送暖，反而在「同島一命，共抗疫情」的時刻再度派出大量軍機擾台，狠狠當了一次「北風」，不僅讓台灣人更加心寒，也讓國民黨原本想定的「疫苗救命第一，政治卡關退散」的兩岸劇本演不下去。





站在中國的角度，這原本是送分題，現在卻答成失分題。習近平到底在想什麼？





首先，要搞清楚中國的思維，就要先弄清楚習政權的主旋律。





2018年推動修憲以確立永久執政的習近平，必須在台港澳議題上有清楚的歷史定位，才能更強固「習王朝」的正當性。然而，台港過去幾年的發展並不如習的意，追求民主和自決的浪潮一波波襲來，反而與北京漸行漸遠。





因此，習近平在判斷台港對中國的經濟依賴格局不變，甚至持續深化後，2019年習近平開始收緊台港政策，一手對台灣喊出「一個中國就是一國兩制」，另一手對香港祭出「送中條例」。即便後來引發了台港的強力反彈，習近平仍堅持路線，繼續加壓。





後來我們看到，香港在短短兩年內就出現民主法治和自治程度的快速下降，大量民主派遭到拘捕或流亡。例如，蘋果日報創辦人黎智英被用數條罪名下獄，律師更預測「恐難出獄」。即便國際社會曾大聲譴責中國在香港的鎮壓暴行，也出現大量的資金及外企逃亡潮，中國也未曾停手，反而一拳比一拳更重。





同樣的，即便北京的出手激發了「抗中保台」的浪潮，讓原本連任之路被看衰的蔡英文，反而以817萬的歷史新高得票「逆轉勝」，也讓台灣民心對中國的好感降至新低點，北京依舊沒有鬆手的跡象。





尤其，台灣大選後沒多久，來自中國武漢的COVID-19疫情大爆發，不僅在全球激起一波強烈的「反中」潮，更讓當時成功防疫的台灣人更有自信，也更堅定要踏上一條與中國分道揚鑣的道路。





結果，北京想到的解方，不是回頭嘗試扮演太陽，而是在2020年下半年台美關係開始大幅升溫之際，開始派出大量軍機擾台。





持續加壓到台港屈服，當地民眾的感受是次要考量，這就是習政權的主旋律。





當然，在這樣的主旋律下，中國確實也沒有完全放棄「棒子與胡蘿蔔」的策略，所以除了軍機擾台和對美日歐澳的友台言行，以近乎叫囂辱罵的方式進行高分貝抗議，中國其實也曾挑選了一些經濟或民生議題，對台灣進行拉攏。





例如，2020年蔡英文520連任前夕，中國公布了第三波「惠台措施」，以及最近的中國疫苗議題。強力壓迫為主，施恩懷柔為輔，就是習政權的對台方針。





然而，從近幾次的施恩懷柔看來，北京對台灣的耐心並不多，一旦手段沒有立即見效，就會急切地切回主旋律繼續加壓。





這次的疫苗題，雖然沒有立即見效，但如果台灣的國際疫苗採購持續受阻，國產疫苗的成效也尚未明朗，中國還是大有得分空間，繼續與國民黨聯手以「不要用政治阻擋疫苗救人」的基調，讓蔡政府進退維谷。但北京看來還是等不及議題發酵，再度使出軍機的老招，也再度幫了蔡政府一把。





所以中國的急切到底從何而來？





長期的急切，來自於習政權要追求的歷史地位及永續執政正當性，但國際局勢和台灣政局的發展似乎都跟中國唱反調，從美日歐澳去年以來對台的頻送秋波，今年以來的幾大國際峰會，更數度罕見地明確表示對台海安全的關切，時間似乎越來越不站在中國這一邊。





眼前的急切，是中國再度受到疫情再起，尤其重災區廣東，同時受到Delta變種病毒和台山核電廠核外洩的夾擊，亟需一個轉移壓力的題材。既然台灣未對中國疫苗買單，就乾脆回頭用共機擾台來加壓，藉此順便宣洩一下自己內部的壓力。





值得一提的是，中國即便中國不斷施壓，其實還是會小心翼翼地擦邊球，並不會真正引爆衝突。畢竟今年就要召開20大，習政權得給出一張穩妥的成績單，以免有個什麼閃失，給其他虎視眈眈的國內勢力借題發揮的機會。





對習近平來說，失了台灣民心不要緊，沒在國內失分，才是最根本的算盤。看懂了這些，台灣人可以專心對付疫情即可，不用隨著中國出招起舞。











●作者：李兆立／政治工作者





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