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快訊／政院：發函授權台積電與鴻海　購1千萬劑BNT疫苗

▲鴻行政院發言人羅秉成表示，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會代表政府洽談。（圖／行政院提供）
▲鴻行政院發言人羅秉成表示，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會代表政府洽談。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-18 12:56:47｜2021-06-18 13:05:08

鴻海集團創辦人郭台銘今（18）日早上表示，希望能夠會見總統蔡英文，當面報告採購疫苗一事，總統府稍早也已表示，蔡總統樂意與郭台銘會面，並會進行後續安排。對此，行政院今日中午也召開記者會，發言人羅秉成表示，在疫情嚴峻狀況下，政府除了既有採購外，也正就一切可能管道爭取更多疫苗，另民間企業有意採購疫苗捐贈政府，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會代表政府洽談。

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羅秉成說，為了維護國人健康，除了政府既有採購外，也正就可能管道爭取更多疫苗的充足供應，目前在德國政府協助下，正積極與BNT原廠持續洽談溝通。對於有相關的民間企業與團體踴躍協助疫苗爭取的義舉，政府也相當感謝，並積極提供必要協助。

羅秉成指出，基於防疫緊急需求，現有台積電與鴻海永齡基金會兩個企業欲洽購BNT疫苗各500萬劑，為了能夠順利推動捐贈案，也解決民間企業團體在採購過程裡面可能碰到的困難，政府將進行特殊採購安排。

羅秉成說，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會，讓其代表政府洽談購買各500劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈政府。

羅秉成也說，這1000萬劑交貨期將配合我國國際疫苗採購交貨情形，以及原廠產能進而共同商定，而台積電與鴻海永齡基金會向BNT或代理商洽購捐贈政府，政府也將循日本提供疫苗前例，並參考相關合約採購慣例作法，會在捐贈契約中給予製造商免責聲明，政府也會在德國協助下，持續商議由政府採購BNT疫苗，以供應今年與未來的需求。

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