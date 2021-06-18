高雄82歲以上長輩開打　前3天接種率60%

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全市87歲以上長輩有31,917人，有意願長者接種率69.4%（23,830人），開放87歲以上長輩接種covid-19疫苗後，6月15日有10,896人接種、6月16日則有5,642人，

▲高雄前3天87歲以上長者接種率為60%，今（18）日起開放第二波82歲以上長輩施打COVID-19疫苗。（圖／高雄市政府提供）