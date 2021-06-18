高雄82歲以上長輩開打　前3天接種率60%

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衛生局簡任技正潘炤穎指出，在往年流感疫苗65歲以上的接種族群，最高約56%，所以這次在87歲以上有這樣子的接種意願，讓人覺得高雄市的高齡長者非常值得的佩服，即便在所知的風險之下，還是願意出來接種新冠肺炎的疫苗，至於目前出現疑似疫苗不良事件疑似的通報，對於這個部分，衛生局一定是以最積極的態度協助家屬進行必要的一個通報程序，但疫苗還是目前面對COVID-19流行的唯一，也是最實際的方法，因此，在利大於弊之下，還是會鼓勵所有適合接種族群儘量去接種。
高雄自6月15日起替長輩接種疫苗，即日起民國24年次到28年次的長輩、原住民65歲以上長者開始施打，今晨高雄持續下雨，市長陳其邁一早也到高雄各接種站視察，看到許多子女陪同長輩來接種疫苗，他表達感謝，亦叮囑現場指揮官及同仁天氣變化大、天雨路滑，現場止滑跟動線須更加謹慎，以維護長輩的安全；他在現場也鞠躬感謝熱血醫護們辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，是防疫最堅實的力量。
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