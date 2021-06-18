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高雄82歲以上長輩開打　前3天接種率60%

▲熱血醫護今（18）日繼續替長輩施打COVID-19疫苗。（圖／高雄市政府提供）
▲熱血醫護今（18）日繼續替長輩施打COVID-19疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-18 13:14:48

高雄今（18）日開放第二波82歲以上長輩施打COVID-19疫苗，市長陳其邁一早視察福誠高中、鳳山商工、鳳山體育館、五甲龍成宮疫苗注射站動線規劃、距離安排及施打情況；至於是否因為爆出死亡案例導致長輩施打率降低，高雄市衛生局指出，前3天87歲以上長者接種率60%，符合預期。

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全台接連爆出多位長輩死亡意外，長輩及家屬擔心出現疫苗不良反應，疑似出現緩打潮，高雄市衛生局說，全市87歲以上長輩有31,917人，有意願長者接種率69.4%（23,830人），開放87歲以上長輩接種covid-19疫苗後，6月15日有10,896人接種、6月16日則有5,642人，6月17日有2,727人，累計接種19265人，接種率60%，符合預期。

▲高雄前3天87歲以上長者接種率為60%，今（18）日起開放第二波82歲以上長輩施打COVID-19疫苗。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄前3天87歲以上長者接種率為60%，今（18）日起開放第二波82歲以上長輩施打COVID-19疫苗。（圖／高雄市政府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎指出，在往年流感疫苗65歲以上的接種族群，最高約56%，所以這次在87歲以上有這樣子的接種意願，讓人覺得高雄市的高齡長者非常值得的佩服，即便在所知的風險之下，還是願意出來接種新冠肺炎的疫苗，至於目前出現疑似疫苗不良事件疑似的通報，對於這個部分，衛生局一定是以最積極的態度協助家屬進行必要的一個通報程序，但疫苗還是目前面對COVID-19流行的唯一，也是最實際的方法，因此，在利大於弊之下，還是會鼓勵所有適合接種族群儘量去接種。

▲高雄市長陳其邁今（18）日到高雄各接種站視察，並替醫護長輩們加油打氣。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今（18）日到高雄各接種站視察，並替醫護長輩們加油打氣。（圖／高雄市政府提供）
高雄自6月15日起替長輩接種疫苗，即日起民國24年次到28年次的長輩、原住民65歲以上長者開始施打，今晨高雄持續下雨，市長陳其邁一早也到高雄各接種站視察，看到許多子女陪同長輩來接種疫苗，他表達感謝，亦叮囑現場指揮官及同仁天氣變化大、天雨路滑，現場止滑跟動線須更加謹慎，以維護長輩的安全；他在現場也鞠躬感謝熱血醫護們辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，是防疫最堅實的力量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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