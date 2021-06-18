快訊／今新增187例本土確診！另有21例死亡個案

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指揮中心說明，今日新增21例死亡個案，為男性12位、女性9位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月13日，確診日介於5月19日至6月15日，死亡日介於6月10日至6月16日，詳如新聞稿附件。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月16日累計公布12,210位確診個案中，已有6,873人解除隔離，解隔離人數達確診人數56.3%。
指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案13801)，為印度籍30多歲男性船員，3月5日自印度來臺工作，4月3日登船出海工作，期間並無症狀，6月16日返回我國港口，因出境需要，於同日採檢，並於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,011,097例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含993,010例排除)，其中13,771例確診，分別為1,162例境外移入，12,556例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號(案13408)，累計95例移除為空號。自2020年起累計518例COVID-19死亡病例，其中511例本土，個案居住縣市分布為新北市255例、臺北市206例、基隆市17例、桃園市14例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。