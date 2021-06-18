第二批莫德納下午抵台！前台大醫揭「3款疫苗」選擇指南

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接著他也強調「這幾天猝死案例未必和AZ疫苗有關」，同時也指出要是擔心疫苗的不良反應、不舒服引發原本疾病惡化，「我覺得莫德納的第二劑比AZ的第一劑更令人擔心。臨床試驗中發燒比例是15%和7.9％之差」，莫德納要有很好防護力可能要等相隔28天後，第二劑打完14天後，但AZ第一劑打完後14天就能獲得不錯保護力。
至於鴻海集團創辦人郭台銘欲購買的BNT疫苗，林氏璧則依韓國施打後通報死亡數據解釋，BNT的死亡數字反而比AZ多，「當然這也和施打年齡分布有關」，文末他也呼籲，施打疫苗的選擇還是得仔細思考風險，和家人好好商量後，一起做出決定。
事實上，中央流行疫情指揮中心今（18）日也針對長者接種後死亡事件表示，為保障國人接種COVID-19疫苗權益，指揮中心持續監測疫苗接種後不良事件，並於今日邀集專家就「疫苗不良事件通報系統（VAERS）」通報的COVID-19疫苗接種後死亡個案進行討論，而截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。
此外，指揮中心指揮官陳時中也指出，從75歲以上同年齡施打疫苗死亡通報情況，南韓大概有1.42人次，台灣則是0.87，兩者都差不多，沒有跟國外很大的差距；有慢性病的老年人事實上打疫苗還是有較多好處，否則染疫相對重症跟死亡比例也都會增高，在家庭內也有傳染可能，因此還是要呼籲大家要打疫苗。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。