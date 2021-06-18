第二批莫德納下午抵台！前台大醫揭「3款疫苗」選擇指南

國內抗疫進入下半場，擴大全民篩檢和施打疫苗成為關鍵，不過至今因仍出現零星接種後死亡事件，加上第二批Moderna疫苗24萬劑預定今（18）日下午3時50分抵達桃園國際機場，導致不少國人猶豫是否該緩打AZ疫苗，對此，前台大感染科醫師林氏璧也透過臉書分享自己對於AZ、莫德納與BNT等三大廠牌的疫苗選擇見解。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林氏璧藉臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，因為第二批莫德納疫苗即將抵台，身邊有不少長輩有著想要等莫德納而緩打AZ疫苗的想法，他以一名80歲的家族世交長輩為例，指出這名長者因為患有心臟病、糖尿病高血壓，要是染疫有極高風險重症和死亡，住在台北就算偶爾出門買菜也可能在社區中感染，「是我自己的話我會選擇施打疫苗」。

▲前台大醫林氏璧鼓勵長輩們踴躍施打疫苗。（圖／NOWnews攝影記者朱永強）

接著他也強調「這幾天猝死案例未必和AZ疫苗有關」，同時也指出要是擔心疫苗的不良反應、不舒服引發原本疾病惡化，「我覺得莫德納的第二劑比AZ的第一劑更令人擔心。臨床試驗中發燒比例是15%和7.9％之差」，莫德納要有很好防護力可能要等相隔28天後，第二劑打完14天後，但AZ第一劑打完後14天就能獲得不錯保護力。

至於鴻海集團創辦人郭台銘欲購買的BNT疫苗，林氏璧則依韓國施打後通報死亡數據解釋，BNT的死亡數字反而比AZ多，「當然這也和施打年齡分布有關」，文末他也呼籲，施打疫苗的選擇還是得仔細思考風險，和家人好好商量後，一起做出決定。

▲6月18日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）

事實上，中央流行疫情指揮中心今（18）日也針對長者接種後死亡事件表示，為保障國人接種COVID-19疫苗權益，指揮中心持續監測疫苗接種後不良事件，並於今日邀集專家就「疫苗不良事件通報系統（VAERS）」通報的COVID-19疫苗接種後死亡個案進行討論，而截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。

此外，指揮中心指揮官陳時中也指出，從75歲以上同年齡施打疫苗死亡通報情況，南韓大概有1.42人次，台灣則是0.87，兩者都差不多，沒有跟國外很大的差距；有慢性病的老年人事實上打疫苗還是有較多好處，否則染疫相對重症跟死亡比例也都會增高，在家庭內也有傳染可能，因此還是要呼籲大家要打疫苗。（編輯：楊智傑）