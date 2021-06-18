高雄今再+0 陳其邁：全國確診連6天在100以下疫情可控制
高雄市今(18)日無新增確診病例，市長陳其邁在防疫會議後記者會表示，高雄個案數為零，從6月7日到今天止這11天除了1個居家隔離確診及1個舊案外，其實高雄社區風險很低，假如未來兩周，水平曲線繼續往下走，且全國確診數在連續６天100例以下，相對疫情就可獲得初步控制。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-06-18 16:33:31｜2021-06-18 16:34:39
陳其邁指出，目前高雄社區已公費篩檢9519人、在企業12個園區中外籍移工篩檢1萬6507人全部陰性，不過還是要注意南北移動及家庭群聚所致的疫情風險。
至於在疫苗施打上，高雄市府針對75歲以上高齡長輩安排疫苗施打順序，首批15日起是87歲以上、共3萬1917人，其中1萬9265人完成接種，接種率超過6成；第二批是82至86歲今起到23日展開接種作業，若有疫苗剩餘，會再安排其他年齡層長輩接種。高雄長輩接種是由戶政系統造冊、里幹事通知，長輩們根據通知單前往指定場次及地點接種。
陳其邁也指出，若有長備原本排定接種，因擔心或有事沒時間接種，之後又想接種，他也表示，沒關係!逾期施打的，高市府也不會漏接，可到包括高雄展覽館、鳳山體育館、巨蛋體育館、岡山農工及美濃國中任一處接種站補接種。
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