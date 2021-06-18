區域聯防喊假？基、桃批沒提供疫調 侯友宜：依中央指引
中央流行疫情指揮中心指出，目前個案數緩降下，希望雙北的疫調可更落實，另桃園市與基隆市則批新北市沒提供疫調的相關資訊，質疑區域聯防喊假；對此，新北市長侯友宜今（18）日在防疫應變的會議上強調，都依照中央的指引，大家互相取得資訊。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-18 16:36:51｜2021-06-18 17:17:31
侯友宜表示，衛生局全力總動員進行確診者的疫調外，新北市在疫情大海嘯時，警方就投入將近300名的警力，進行大數據分析疫調，不但精準疫調、也擴大匡列與採檢，才能有效的控制疫情，至於其它各縣市的疫情資訊通報，都依照中央的指引，大家互相取得資訊；衛生局長陳潤秋補充，進行疫調時，如果發現有其它縣市的活動史，或公司設籍在其它縣市，都會彼此互相告知。
侯友宜指出，新北目前有2589人居家隔離，累計確診人數為5999例，以板橋1241例為多，其次是中和977例、三重738例，今日新增76例的確診個案，以中和19例最高，其次為板橋16例、三重9例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數為79420人，篩出1093確診者，總體的陽性率為1.4％，昨日的篩檢人數創單日新高、有4904人篩檢，篩出15例的確診個案，陽性率0.3%。
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