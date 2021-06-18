澳洲台男將女吊8樓陽台外　涉6重罪遭逮捕

澳洲傳出一起嚴重家暴事件，一名36歲台灣籍男子，不但對他的35歲女伴拳打腳踢，還將對方懸吊在陽台外頭，甚至拍下影片紀錄。這名男子最後遭到澳洲警方上銬帶回警局，男子涉有6項重罪，當局也拒絕了他的保釋申請。





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綜合《7NEWS》、《9news》等澳媒報導，事情發生在澳洲雪梨西區，一名36歲台籍男子14日晚間強行將他的35歲女伴扣留在公寓裡長達數小時之久，在這段期間，男子不但毆打女方，甚至還將它懸吊在8樓陽台外頭，男子還把過程拍攝成影片。樓下有路人發現連忙報警。





▲36歲台籍男子被警方上銬帶往警局。（圖／翻攝自《7NEWS》）

當局獲報之後全副武裝衝進大樓，將男子上銬帶往警局，並且順利救出女子。根據了解，男女雙方彼此認識，因為發生了「家庭糾紛」，男子才對女子施以暴行。如今這名台籍男子面臨被控6項嚴重罪行，包括嚴重身體傷害、跟蹤、綁架、未經同意非法拍攝、恐嚇等罪，法官拒絕他的保釋申請，近日男子也將出庭受審。



