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澳洲台男將女吊8樓陽台外　涉6重罪遭逮捕

▲澳洲一名36歲台籍男子因為家暴事件遭控6項嚴重罪行。示意圖。（圖／翻攝自pixabay）
▲澳洲一名36歲台籍男子因為家暴事件遭控6項嚴重罪行。示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-18 18:29:41｜2021-06-18 18:30:01

澳洲傳出一起嚴重家暴事件，一名36歲台灣籍男子，不但對他的35歲女伴拳打腳踢，還將對方懸吊在陽台外頭，甚至拍下影片紀錄。這名男子最後遭到澳洲警方上銬帶回警局，男子涉有6項重罪，當局也拒絕了他的保釋申請。

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綜合《7NEWS》、《9news》等澳媒報導，事情發生在澳洲雪梨西區，一名36歲台籍男子14日晚間強行將他的35歲女伴扣留在公寓裡長達數小時之久，在這段期間，男子不但毆打女方，甚至還將它懸吊在8樓陽台外頭，男子還把過程拍攝成影片。樓下有路人發現連忙報警。

▲36歲台籍男子被警方上銬帶往警局。（圖／翻攝自《7NEWS》）
▲36歲台籍男子被警方上銬帶往警局。（圖／翻攝自《7NEWS》）
 

當局獲報之後全副武裝衝進大樓，將男子上銬帶往警局，並且順利救出女子。根據了解，男女雙方彼此認識，因為發生了「家庭糾紛」，男子才對女子施以暴行。如今這名台籍男子面臨被控6項嚴重罪行，包括嚴重身體傷害、跟蹤、綁架、未經同意非法拍攝、恐嚇等罪，法官拒絕他的保釋申請，近日男子也將出庭受審。

▲大批警察全副武裝衝進大樓。（圖／翻攝自《9news》
▲大批警察全副武裝衝進大樓。（圖／翻攝自《9news》
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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