女兒NO妹露肚搶鏡「我美嗎？」 　朱海君崩潰：拜託看我

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童言童語的NO妹問網友：「大家在家還好嗎，有沒有被小孩搞瘋呢？」朱海君聽到大笑說：「妳怎麼會問這個問題呢？這是當然的。」朱海君自嘲道，女兒走浮誇路線，為了直播特地穿露肚裝，媽媽則走低調路線，直播中自然容易被蓋過。NO妹還跟網友說：「我美嗎？我是不是很受歡迎？」更加碼表演，在家練習的新歌《熱愛105°C的你》，網友捧場地稱NO妹有大將之風，遺傳到媽媽的好歌喉。
剛剪完頭髮的NONO也驚喜露臉，希望大家在疫情間可以加油，朱海君嘴甜讚美老公的頭髮剪得很帥，逗得NONO超開心。朱海君說：「讚美老公就是有想買的包包，等疫情結束就想去買，戰利品會在節目分享給大家看。」然而節目因疫情太久沒錄影，朱海君爆料女兒，三不五時會問一下《女人我最大》主持人藍心湄的事情，還說：「心湄阿姨這麼久沒看到我，會不會想我？」笑稱女兒超愛講話，應該是遺傳到爸爸。
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