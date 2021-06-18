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女兒NO妹露肚搶鏡「我美嗎？」 　朱海君崩潰：拜託看我

▲ 朱海君帶著女兒NO妹一起直播。（圖／TVBS）
▲ 朱海君帶著女兒NO妹一起直播。（圖／TVBS）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-18 19:36:03｜2021-06-18 19:38:19

台灣疫情邁入三級警戒超過一個月，《女人我最大》YouTube頻道昨（17日）由藝人朱海君，帶著女兒NO妹一起直播，陪大家聊天。NO妹為了直播特地穿露肚裝，她一邊看網友留言，一邊跟媽媽朱海君說：「網友都在聊我耶！」讓朱海君崩潰直喊：「你們怎麼只在乎我女兒，拜託看我一下。」

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▲NO妹搶鏡太可愛。（圖／TVBS）
▲NO妹（右）搶鏡太可愛。（圖／TVBS）
童言童語的NO妹問網友：「大家在家還好嗎，有沒有被小孩搞瘋呢？」朱海君聽到大笑說：「妳怎麼會問這個問題呢？這是當然的。」朱海君自嘲道，女兒走浮誇路線，為了直播特地穿露肚裝，媽媽則走低調路線，直播中自然容易被蓋過。NO妹還跟網友說：「我美嗎？我是不是很受歡迎？」更加碼表演，在家練習的新歌《熱愛105°C的你》，網友捧場地稱NO妹有大將之風，遺傳到媽媽的好歌喉。

▲NONO也露臉替疫情打氣加油。（圖／TVBS）
▲NONO（左）也露臉替疫情打氣加油。（圖／TVBS）
剛剪完頭髮的NONO也驚喜露臉，希望大家在疫情間可以加油，朱海君嘴甜讚美老公的頭髮剪得很帥，逗得NONO超開心。朱海君說：「讚美老公就是有想買的包包，等疫情結束就想去買，戰利品會在節目分享給大家看。」然而節目因疫情太久沒錄影，朱海君爆料女兒，三不五時會問一下《女人我最大》主持人藍心湄的事情，還說：「心湄阿姨這麼久沒看到我，會不會想我？」笑稱女兒超愛講話，應該是遺傳到爸爸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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