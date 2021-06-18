前進機場防疫第一線　光覺協會行動守護醫護天使

新冠肺炎疫情肆虐，鎮守南臺灣的高雄國際航空站，是面對外來各種疫情衝擊的第一防護關口，小港醫院的醫護人員也進駐為台灣與高雄市民守住國門。光覺心靈文教協會今（18）日特別捐贈隔離衣、防護面罩、醫療口罩等防疫醫療物資，為防疫共盡心力，讓前線醫護人員有愛不孤單。





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▲光覺心靈文教協會特別捐贈防疫醫療物資給小港醫院。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.18）

× ▲光覺心靈文教協會特別捐贈防疫醫療物資給小港醫院。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.18）

光覺心靈文教協會長期落實社會關懷、推廣公益，從2009年開始參與社會公益，至今已12年。 協會組成大都為公務員、退休教師、市政府員工及企業界賢達等，大家合心合力一同響應社會關懷活動，這次更捐贈防疫物資，以行動守護醫護天使。



