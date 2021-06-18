前進機場防疫第一線　光覺協會行動守護醫護天使

記者陳美嘉／高雄報導
2021-06-18 19:51:30
新冠肺炎疫情肆虐，鎮守南臺灣的高雄國際航空站，是面對外來各種疫情衝擊的第一防護關口，小港醫院的醫護人員也進駐為台灣與高雄市民守住國門。光覺心靈文教協會今（18）日特別捐贈隔離衣、防護面罩、醫療口罩等防疫醫療物資，為防疫共盡心力，讓前線醫護人員有愛不孤單。
光覺心靈文教協會支持前線作戰的醫護人員，因應疫情物資需求，11日捐贈防疫醫療物資至前鎮科技產業園區後，今（18）日再度捐贈隔離衣500組、防護面罩500組、醫療口罩10000件、消暑清涼飲料5箱，提供小港醫院分配給快篩檢疫站醫護人員、機場海關、安檢人員所使用，由小港醫院院長郭昭宏及急重症醫療中心主任陳煌麒代表接受。
光覺心靈文教協會長期落實社會關懷、推廣公益，從2009年開始參與社會公益，至今已12年。 協會組成大都為公務員、退休教師、市政府員工及企業界賢達等，大家合心合力一同響應社會關懷活動，這次更捐贈防疫物資，以行動守護醫護天使。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。