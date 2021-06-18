COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

前進機場防疫第一線　光覺協會行動守護醫護天使

▲光覺心靈文教協會捐贈隔離衣、防護面罩、醫療口罩、飲料等。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.18）
▲光覺心靈文教協會捐贈隔離衣、防護面罩、醫療口罩、飲料等。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.18）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-06-18 19:51:30

新冠肺炎疫情肆虐，鎮守南臺灣的高雄國際航空站，是面對外來各種疫情衝擊的第一防護關口，小港醫院的醫護人員也進駐為台灣與高雄市民守住國門。光覺心靈文教協會今（18）日特別捐贈隔離衣、防護面罩、醫療口罩等防疫醫療物資，為防疫共盡心力，讓前線醫護人員有愛不孤單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲光覺心靈文教協會特別捐贈防疫醫療物資給小港醫院。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.18）
▲光覺心靈文教協會特別捐贈防疫醫療物資給小港醫院。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.18）
光覺心靈文教協會支持前線作戰的醫護人員，因應疫情物資需求，11日捐贈防疫醫療物資至前鎮科技產業園區後，今（18）日再度捐贈隔離衣500組、防護面罩500組、醫療口罩10000件、消暑清涼飲料5箱，提供小港醫院分配給快篩檢疫站醫護人員、機場海關、安檢人員所使用，由小港醫院院長郭昭宏及急重症醫療中心主任陳煌麒代表接受。

光覺心靈文教協會長期落實社會關懷、推廣公益，從2009年開始參與社會公益，至今已12年。 協會組成大都為公務員、退休教師、市政府員工及企業界賢達等，大家合心合力一同響應社會關懷活動，這次更捐贈防疫物資，以行動守護醫護天使。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.33%85.67%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.53%10.47%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.36%88.64%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
56.1%43.9%
2021-06-15-2021-06-18
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀