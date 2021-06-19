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巴西調查：6成年輕人　因疫情過度使用社群媒體

▲巴西全國青年理事會一項調查指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間帶來的挑戰對15至29歲族群的身心健康造成顯著影響，6成年輕人表示，感到焦慮和過度使用社群媒體。（示意圖／pexels）
▲巴西全國青年理事會一項調查指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間帶來的挑戰對15至29歲族群的身心健康造成顯著影響，6成年輕人表示，感到焦慮和過度使用社群媒體。（示意圖／pexels）

中央社

2021-06-19 09:27:22

（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）巴西全國青年理事會一項調查指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間帶來的挑戰對15至29歲族群的身心健康造成顯著影響，6成年輕人表示，感到焦慮和過度使用社群媒體。

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全國青年理事會（Conjuve）的「青年與新冠病毒大流行」調查共訪問6.8萬名15至29歲年輕人，在4月9日至16日以線上方式進行調查。

根據調查數據，43%的受訪者表示最近幾個月一直考慮輟學，去年年中第一次調查的比例為28%。此外，約2000名受訪者表示在COVID-19大流行期間辦理休學。

年輕人中斷學業的主要原因是財務問題（21%）和進行遠距教育的困難（14%）。而要恢復就學，他們聲稱希望有穩定的公共衛生保障和更好的經濟條件。

全國青年理事會主席巴朗（Marcus Barão）指出，這項調查強化了在巴西加速接種疫苗的必要性，讓大家共同努力為各級學校制定一項恢復實體上課的安全計畫，包括推動精神健康支助政策等，對防止輟學或避免對教育造成更大損失很重要。

除了學習障礙外，大流行也以令人擔憂的方式影響巴西年輕人的情緒和身體健康。10個年輕人中有6人說，在COVID-19大流行期間感到焦慮和過度使用社群媒體；另外51%說，他們感到疲憊或倦怠；40%有失眠或體重障礙。

巴朗指出，所有這些情況在受訪女性當中出現的比率更高，而年齡似乎也改變人們對健康問題的看法。年齡愈大，愈多指出COVID-19大流行對身體和情緒狀態的多重影響；愈年輕的受訪者，愈多指出在家經常與人起衝突。

根據調查，與收入有關的問題也影響這個年齡層，在沒有政府發給的緊急援助金情況下，需要增加收入的年輕人比例亦從去年的23%增至今年的38%；黑人年輕人的比例更達47%。（編輯：陳惠珍）1100619

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