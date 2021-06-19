多空雜陳！台股高檔震盪　法人：新一週盤整建議少量操作

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廖哲宏指出，不過從中期來看，新的產品應用、各地陸續回歸常態的經濟需求等，仍可支撐維持向上的基本面，中期股市仍無看淡的理由；至於關於疫情的干擾，雖然台股早已克服第三級疫情警戒衝擊，但受到環境變化影響，短期間亦不免隨國際股市轉為盤整格局。
在類股部分，廖哲宏表示，強勢獲利能力維持海運股為多頭重心，在布局下半年投資機會思維中，則以伺服器、網通、IC載板、PCB相關、功率元件、IC設計的表現較佳；相對來看，上半年表現亮眼的面板股則由強轉弱；在非電部分，運輸類股表現亮眼，企業支出回升受惠的概念亦多有表現。
永豐投顧則認為，本次FOMC會議繼續保持購債規模，而對於市場關心的通膨問題，僅反映在升息腳步提前的遠期支票，並未提及QE縮減，由此顯示FED態度謹慎，至少在美國完全擺脫COVID-19疫情前，仍會維持寬鬆，市場也反應溫和，有利股市繼續發展。
而雖然經過本土疫情爆發，進入三級防疫大損國內需求，但上週央行表示今年經濟成長率仍在5%以上，大有穩定市場信心的功效。如果以過去情況看，今年經濟成長率較去年增加1-2%，股市仍可再向上
永豐投顧指出，傳產股佔據市場資金最大份額已經兩個月，就過去經驗來看，仍可能延續，上週股價再次震盪也沒有嚇退投資人，但是基本面變化有限而股價卻大幅波動，當沖比又高，應該特別謹慎。再看大盤型態，應該是完成了頭肩底型態，這意味後勢看漲，不過目前台股強勢股愈發侷限，難以支持大盤大步推進，建議少量操作，等待新主流與有利價位。本週指數區間看17000點至17500點。
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