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漂浮東京半空中看富士山
2019年底剛開幕，澀谷SCRAMBLE SQUARE這座高47層，進駐許多日本首次進軍餐廳、甜點、雜貨旗艦店的大樓，一開幕就成為矚目焦點。
最讓人驚艷的空中景觀台SHIBUYA SKY，開幕至今仍需預約購票才能如願「飄在東京空中」。47戶外景觀台能夠以360度無死角的高空景觀傲視東京，傍晚時往東邊看，則藉由光影與日照的透明窗台的倒影，景觀台上的人群就這麼漂浮在東京的半空中更顯得迷幻。
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日本南東北福島的「只見線」，全線共有第一二三四鐵橋，再搭配列車經過的畫面，是許多台灣攝影愛好者的必拍景點之一；但因為列車每天只有來回共十個班次經過，因此總有許多攝影迷常常因為錯過火車通過時間而扼腕！現在當地觀光協會想出一套，「一定可以拍到只見線穿過鐵橋」經典畫面的方法！
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位在日本關西的岡山，除了大阪、京都外，是日本近幾年新興的旅遊景點，而岡山有一個迷人城市，在古代曾是美作國所在地，津山迄今仍保留許多迷人的歷史殘影，雖然是岡山縣內的第三大城市，但緩慢的生活步調讓津山宛如遺世獨立般存在。漫步在自江戶時代因津山城而繁榮的「城下町」，這裡至今仍完好保存著舊時的街區樣貌，充分展現日本傳統建築美學。
而近年由當地年輕人發起的地方創生運動，也孕育出了津山新舊融合的嶄新文化面貌，其中，有一座集藝廊、民宿、咖啡館於一身的「Nishilma25」，在長時間旅居國外從事藝術工作的店主櫻井由子接手150年歷史老街屋後，有了新風貌。
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熟門熟路的人都知道，到日本旅行，如果想要逛街能買得盡興，那前往都市近郊的outlet暢貨中心準沒錯，不論是日本自有品牌或者選自世界精品，總能在outlet裡面找到寶。
而台灣遊客最愛前往的關西地區outlet，就該去這個號稱「距京都最近、關西最大！」買逛玩一站式搞定的玩美樂園～MITSUI OUTLET PARK滋賀龍王。距離京都車站搭乘直達巴士不到一個小時，MITSUI OUTLET PARK滋賀龍王內共230多個店鋪進駐，日系以及國際品牌應有盡有。
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不管是人文風景或天然物產皆好美也好味的山形，在心生嚮往的天童溫泉「ほほえみの宿 滝の湯TAKINOYU HOTEL」即表露無遺，每位服務人員從住客踏入旅館的那一刻，即時時親切的保有笑顏，款待每一天入住的所需，無所不令人喜歡的，還供應有8間附設露天溫泉造型池的住宿套房，私密就能在房內盡享個人美肌的泡湯時光。
在充滿濃濃和風設計感的館內，更能在日式庭園裡親手煮溫泉蛋吃，及在親子遊樂園區，體驗日本桌球奧運選手曾用過的桌球臺，打幾場競賽球；令人期待的晚宴，則頂級的以山形牛和米澤牛為主菜燒烤，還有自家農園栽種的有機時蔬入菜；也充分與當地食材應用於早餐料理上，琳瑯滿目的嚐鮮山形盛行的芋煮、美姫米，色香味具全的在日夜盡興給人美饌享用，很受好評。
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這篇文章 下一次旅行｜再度出發去日本玩 這5個地點一定要再體驗看看 最早出現於 行遍天下旅遊網