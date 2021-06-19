藍心湄75歲媽媽「慢慢等」疫苗 真實反應感動又好笑
有「時尚教主」之稱的藝人藍心湄，日前透露全家人早在4月底就預約接種新冠疫苗，沒想到碰上2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情大爆發，被醫院通知取消延後，而近日台灣開放高齡長者施打疫苗，她75歲的媽媽也得慢慢排隊，不過她的媽媽沒什麼不滿情緒，反而說：「沒關係啦！」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-06-19 14:22:39
據《三立新聞》報導，藍心湄的妹妹先前就已幫全家人預約自費施打疫苗，只是還沒排到就因為本土疫情爆發，被通知取消，藍媽媽知道後，表示：「沒關係啦！現在疫情這樣，我們平安就好，這疫苗也不知道什麼時候能打，像我這種沒有用的人排在最後打，先給有用的人打吧。」讓藍心湄覺得既感動又錯愕，苦笑道：「感覺我媽後面那句話，好像在噹我跟我妹沒有用一樣。」
此外，藍心湄提到自己和媽媽都有家族遺傳性三高病史，為了準備施打疫苗，事前已詢問醫生能不能施打，醫生評估後，認為藍心湄和她媽媽都可以施打，所以藍心湄也沒有過度擔心副作用的問題。
接種疫苗後可能有發燒反應（≥38℃），一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時，嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因，並告知醫師曾接種疫苗，以作為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。