趙傳樂迎60大壽　自爆天天「按表操課」

日前喜迎60大壽的趙傳，宅在家防疫低調慶生，貼心的兒女除了買蛋糕為他祝壽外，還照往年慣例貼心送上自製卡片，讓趙傳開心不已。他也分享居家防疫生活，提到這段期間依舊「按表操課」。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-20 08:00:00
趙傳透露往年生日總會收到孩子們自己手作的生日卡片，他都會好好保存起來，「孩子們這部分很貼心，都很有誠意地製作卡片送我，去年他們因為知道我喜歡穿運動服，特別買了打籃球的衣服加送給我，現在打球都會常穿在身上，打起球來特別有動力！」生日恰逢疫情，他許下願望：「希望大家一起健康度過疫情，屆時再跟親友們好好吃頓飯補慶生！」
自認是工作狂的趙傳也不忘許下「希望能趕快工作」的願望，他表示：「疫情早些趨緩，恢復正常，才可以好好工作；因自己是閒不下來的人，有工作才有充實感。」而原本要在7月底於北流舉辦的「人生大夢」演唱會，因疫情延後至11月13日，趙傳在這段期間仍「按表操課」，固定一周的運動、練琴、拉嗓、練唱，他笑說：「我就是一個閒不下來，要保持著『一直動』的狀態，身體要動、腦子也要動！」
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