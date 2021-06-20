趙傳樂迎60大壽　自爆天天「按表操課」

日前喜迎60大壽的趙傳，宅在家防疫低調慶生，貼心的兒女除了買蛋糕為他祝壽外，還照往年慣例貼心送上自製卡片，讓趙傳開心不已。他也分享居家防疫生活，提到這段期間依舊「按表操課」。

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▲▼趙傳歡度60歲生日。（圖／旋風音樂提供、NOWnews資料照）

自認是工作狂的趙傳也不忘許下「希望能趕快工作」的願望，他表示：「疫情早些趨緩，恢復正常，才可以好好工作；因自己是閒不下來的人，有工作才有充實感。」而原本要在7月底於北流舉辦的「人生大夢」演唱會，因疫情延後至11月13日，趙傳在這段期間仍「按表操課」，固定一周的運動、練琴、拉嗓、練唱，他