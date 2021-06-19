不爽賈永婕被罵！吳淡如發威「10分鐘募捐近5千項物資」

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吳淡如私下熱心公益，但過去曾因「依法」而無法幫助需要的人，這次看到賈永婕遭惡意攻擊，心有戚戚焉，直言：「人命沒有比法律重要？」儘管肚子一把火，依照公益勸募條例，不得公開為他人募款，但私下揪團不在此限，因此吳淡如自掏腰包，購買救命神器高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）的耗材給各家醫院，也與自己合作的品牌共同捐出4500件防護衣給新北市消防局、三重聯醫、三重檢疫中心、淡水馬偕及雙和醫院。
此外，她也發揮電商銷售女王功力，10分鐘內和中歐國際工商學院群組的台灣同學，募集到400個醫師專用的防霧面罩，1000包中醫防禦養生茶。她笑說：「雖然自己當文人已經當得很習慣，但當商人更是精明，絕對不會滿腔熱血亂買一通，我都是打電話先問醫院要什麼，不會自己亂送。」且絕對會依照人生實用商學院法則，讓捐贈的錢達到效用最大化。
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