COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

每次煎魚皮肉都分離！內行曝「秘訣」：很多人第一步就錯

▲煎魚如何不讓魚肉跟魚皮分離？《小乾倩倩的遊戲美食》就分享其秘訣。（示意圖／搜狐號小乾倩倩的遊戲美食）
▲煎魚如何不讓魚肉跟魚皮分離？《小乾倩倩的遊戲美食》就分享其秘訣。（示意圖／搜狐號小乾倩倩的遊戲美食）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 15:27:19

香噴噴的煎魚，在台灣人的餐桌上是很常見的菜餚，然而不少婆婆媽媽料理起來卻特別苦惱，不管使用多少油來防止魚皮沾黏鍋子，最終都會剝落的一蹋糊塗。對此，常常分享美食作法的《小乾倩倩的遊戲美食》就分享其撇步，表示「很多人在第一步就已經做錯」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《小乾倩倩的遊戲美食》指出，其實有很多人在煎魚的時候，都會犯同樣的錯誤，導致有時候會出先沾鍋的情況，常常煎好的魚皮跟魚肉都分是分開的，拿這樣的魚來招待親朋好友的話，也是很沒有面子的，只要掌握正確的煎魚技巧，煎出來的魚保證非常的完整。

▲有大量過來人詳細分享了煎魚神技術「不要太早翻魚和油溫要熱」。（示意圖／廚藝公社）
▲煎魚是常見的佳餚，但要煎得好，卻不是人人都能做到的。（示意圖／廚藝公社）
對於煎魚第一步到底是什麼？《小乾倩倩的遊戲美食》提到，很多人一開始就會倒油，然後等到油開始熱之後，就把魚放進去，但當鍋子不夠熱時，魚放下去就會開始沾鍋、魚破皮；此時關鍵的第一步應該要先把鍋給熱一圈，讓鍋子達到一定高溫後，接著才開始倒油，待油熱完之後才把魚丟下去，並且使用小火慢慢的煎。

等到魚的一面煎到成型之後，再翻到另外一面，看到兩面都煎至金黃就可以起鍋，這樣才是煎魚的正確做法，你煎出來的魚之所以魚皮跟魚肉都分離，那是因為第一步沒有做對，想要有金黃軟嫩的煎魚佳餚，必定要跟著這樣做！（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.12%85.88%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.73%10.27%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.14%88.86%
2021-06-16-2021-06-19
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀