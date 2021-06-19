每次煎魚皮肉都分離！內行曝「秘訣」：很多人第一步就錯
香噴噴的煎魚，在台灣人的餐桌上是很常見的菜餚，然而不少婆婆媽媽料理起來卻特別苦惱，不管使用多少油來防止魚皮沾黏鍋子，最終都會剝落的一蹋糊塗。對此，常常分享美食作法的《小乾倩倩的遊戲美食》就分享其撇步，表示「很多人在第一步就已經做錯」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-19 15:27:19
《小乾倩倩的遊戲美食》指出，其實有很多人在煎魚的時候，都會犯同樣的錯誤，導致有時候會出先沾鍋的情況，常常煎好的魚皮跟魚肉都分是分開的，拿這樣的魚來招待親朋好友的話，也是很沒有面子的，只要掌握正確的煎魚技巧，煎出來的魚保證非常的完整。
對於煎魚第一步到底是什麼？《小乾倩倩的遊戲美食》提到，很多人一開始就會倒油，然後等到油開始熱之後，就把魚放進去，但當鍋子不夠熱時，魚放下去就會開始沾鍋、魚破皮；此時關鍵的第一步應該要先把鍋給熱一圈，讓鍋子達到一定高溫後，接著才開始倒油，待油熱完之後才把魚丟下去，並且使用小火慢慢的煎。
等到魚的一面煎到成型之後，再翻到另外一面，看到兩面都煎至金黃就可以起鍋，這樣才是煎魚的正確做法，你煎出來的魚之所以魚皮跟魚肉都分離，那是因為第一步沒有做對，想要有金黃軟嫩的煎魚佳餚，必定要跟著這樣做！（編輯：張嘉哲）