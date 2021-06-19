女變態預告警察組隊殺全家　男星「妹妹」目睹慘死刀下

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《VOICE 4》不同以往敘述方式，首集直接透露變態殺人犯長相，就是與112舉報中心主任姜權珠（李荷娜 飾）長相一模一樣的「雜技人」。雜技人有明確的犯案規則，她固定選在每三個月的25號，誘導青少年背負家庭壓力的心理，來製造弒親案件，而她殺人前會寄信「預告」姜權珠，特別的是，雜技人並非獨自行動，而是帶著2位手下犯案。
飾演韓裔美籍警察Derek Jo的宋承憲，得知妹妹因目擊到雜技人犯罪現場，所以被對方追殺，他與姜權珠合作抓人與救人，卻頻頻被對方設下的陷阱誤導，妹妹最後被發現陳屍倉庫，回天乏術。
《VOICE 4》接續《VOICE 3》睽違1年半開播，首集收視率拿下3.2％，僅輸給第二季的3.9％成績。開播前，宋承憲曾表示因為前作的男主角張赫、李陣郁表現亮眼，他「壓力山大」怕拖累劇組，所以努力背劇本，好在第一集收視跟前作相比不算太差，辛苦沒有白費。《VOICE 4》每周六、日在myVideo、愛奇藝國際站、friDay影音、LINE TV更新播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110