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女變態預告警察組隊殺全家　男星「妹妹」目睹慘死刀下

▲《VOICE 4》魔王雜技人跟李荷娜長得一模一樣。（圖／翻攝LINE TV）
▲《VOICE 4》魔王雜技人跟李荷娜長得一模一樣。（圖／翻攝LINE TV）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-19 17:08:45

熱門懸疑犯罪劇《VOICE 4》18日南韓開播，首集如同先前釋出的預告，直接透露大魔王身分，就是與李荷娜長相一模一樣的女性，但幫凶不只一人，他們每三個月的25號，會誘導青少年來製造「弒親案件」，而刑警宋承憲的妹妹因目睹他們殺人過程，第一集就領便當慘死。 

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以下有劇情透露，慎入！！！ 

▲李荷娜因與殺人犯長相一樣，將陷入困境。（圖／tvN）
▲李荷娜因與殺人犯長相一樣，將陷入困境。（圖／tvN）
《VOICE 4》不同以往敘述方式，首集直接透露變態殺人犯長相，就是與112舉報中心主任姜權珠（李荷娜 飾）長相一模一樣的「雜技人」。雜技人有明確的犯案規則，她固定選在每三個月的25號，誘導青少年背負家庭壓力的心理，來製造弒親案件，而她殺人前會寄信「預告」姜權珠，特別的是，雜技人並非獨自行動，而是帶著2位手下犯案。 

飾演韓裔美籍警察Derek Jo的宋承憲，得知妹妹因目擊到雜技人犯罪現場，所以被對方追殺，他與姜權珠合作抓人與救人，卻頻頻被對方設下的陷阱誤導，妹妹最後被發現陳屍倉庫，回天乏術。

《VOICE 4》接續《VOICE 3》睽違1年半開播，首集收視率拿下3.2％，僅輸給第二季的3.9％成績。開播前，宋承憲曾表示因為前作的男主角張赫、李陣郁表現亮眼，他「壓力山大」怕拖累劇組，所以努力背劇本，好在第一集收視跟前作相比不算太差，辛苦沒有白費。《VOICE 4》每周六、日在myVideo、愛奇藝國際站、friDay影音、LINE TV更新播出。

▲▼劇中，宋承憲（上圖左）的妹妹慘死。（圖／翻攝LINE
▲▼劇中，宋承憲（上圖左）的妹妹慘死。（圖／翻攝LINE TV）
▲▼劇中，宋承憲（上圖左）的妹妹慘死。（圖／翻攝LINE
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