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曾與陳零九確診前一起練舞！黃偉晉PCR結果出爐

▲黃偉晉的PCR檢測結果出爐。（圖／翻攝黃偉晉臉書）
▲黃偉晉的PCR檢測結果出爐。（圖／翻攝黃偉晉臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-19 17:27:40｜2021-06-19 17:38:41

藝人陳零九先前確診，送往防疫旅館隔離，經過13天後終於康復返家。而在確診前他曾與「五堅情」團員一起練舞，其中黃偉晉已經進行14天自主居家隔離期滿，但仍要進行7天的自主健康管理，他也於今（19）日在社群媒體上公布篩檢結果。

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黃偉晉在臉書上發文提到：「結果出來了，PCR檢測為陰性，謝謝大家關心，自主健康管理 Day 3，還是不能掉以輕心。」粉絲看到後也紛紛留言給予他加油打氣：「沒事就好，辛苦了」、「這樣大家都放心了...希望大家都能好好防疫，保持正能量」、「相信你會沒事的。」

▲黃偉晉公布快篩結果。（圖／翻攝黃偉晉臉書）
▲黃偉晉公布PCR檢測結果為陰性。（圖／翻攝黃偉晉臉書）
黃偉晉展開自主居家隔離期間，曾開直播與網友討論是否要篩檢一事，有網友認為：「篩檢是對自己負責，也是對身邊的人負責。」沒想到他卻因此被激怒，生氣回應對方：「我不是死都不去篩，而是超厭惡這種莫名其妙的道德眼光要對焦在我們身上。」而在經過考慮後，還是決定去做篩檢。

▲陳零九（左起）、邱鋒澤、黃偉晉出席頒獎典禮。（圖／八大提供）
▲黃偉晉（右）曾經與確診的陳零九（左）一起練舞。（圖／八大提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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