曾與陳零九確診前一起練舞！黃偉晉PCR結果出爐

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這樣大家都放心了...希望大家都能好好防疫，保持正能量

▲黃偉晉公布PCR檢測結果為陰性。（圖／翻攝黃偉晉臉書）

我不是死都不去篩，而是超厭惡這種莫名其妙的道德眼光要對焦在我們身上。」而在經過考慮後，還是決定去做篩檢。