台灣共收美日374萬劑疫苗！謝金河曝：背後很多政治角力

今（19）晚美國宣布將運送一批共計250萬劑莫德納新冠疫苗來台，其中包含先前三位參議員搭乘運輸機送的75萬劑和額外增加的175萬劑，預計明（20）日抵台。財信傳媒董事長謝金河稍早也對此分析，指出台灣以最快的速度取得包含這250萬劑莫德納疫苗與日本的124萬劑AZ疫苗，背後當然有很多的政治角力。

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謝金河指出，這場疫苗大戰，台灣成為全球焦點，接著點出美國AIT在今晚的新聞稿中，有一段話非常值得關注：「台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子」謝金河強調「這話不是官話，隨便說說」，而是未來世界變化的基石。

▲美國3名聯邦參議員本月6日抵台宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗。從左起分別為美國在台協會處長酈英傑、外交部長吳釗燮、民主黨參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、民主黨參議員昆斯（Chris Coons, D-DE）、共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）。（圖／外交部提供）

謝金河認為，這次拜登參加了G7大會，與歐洲大國修補了川普時代的裂痕，在G7大會上，台海危機被攤出來討論，結論是完成共同陣線，對付中國，接著是北約組織成員國的領袖會議，拜登繼續同樣的訴求。而他也接見了澳洲與土耳其總理，接著與俄羅斯的普丁見面。這一連串的動作，其實就是中國過去最擅長的統一戰線，這套列寧的主張，拜登這回加碼演出！

接著謝金河也指出，他這次在G7，與強生默契十足，德國的梅克爾及法國的馬克洪略有閃避，但與美國的共識差距已沒有那麼大了。這次拜登會普丁，這是標準聯合次要敵人對付主要敵人的代表作。美國整合了隊伍，這次日本對中國的態度趨於強硬，包括這次送台灣的AZ疫苗，背後當然有美國。歐洲這次對台灣的善意，也是過去罕見，這也是美國的聯合陣線。

▲美贈250萬劑莫徳納（Moderna）公司生產的疫苗，並立即由中華航空公司專機運送回台。(圖／翻攝自蕭美琴臉書)

謝金河表示，台灣防疫有成，對疫苗的需求沒有那麼強烈，沒想到5月出現破口，疫苗青黃不接，全台大炸鍋，小英政府承受空前壓力，而對岸頻頻出招，今天國台辦馬曉光仍呼籲「島內縣市，民間各方依商業規則，向上海復星洽購疫苗」，可以看出對岸在這次疫苗大戰中使力很深。

他認為，昨天下午，小英總統同時接見台積電董事長劉德音與鴻海創辦人郭台銘，授權他們向德國BNT原廠洽購疫苗，小英總統站在制高點出手，劇力萬鈞！背後當然是美中角力的戰場延伸。「參與這場疫苗採購的兩個大企業集團，誰是中國隊？誰是美國隊？很快就會分曉？這次站錯邊的企業，未來會比較麻煩！」。（編輯：楊智傑）