台灣共收美日374萬劑疫苗！謝金河曝：背後很多政治角力

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河認為，這次拜登參加了G7大會，與歐洲大國修補了川普時代的裂痕，在G7大會上，台海危機被攤出來討論，結論是完成共同陣線，對付中國，接著是北約組織成員國的領袖會議，拜登繼續同樣的訴求。而他也接見了澳洲與土耳其總理，接著與俄羅斯的普丁見面。這一連串的動作，其實就是中國過去最擅長的統一戰線，這套列寧的主張，拜登這回加碼演出！
接著謝金河也指出，他這次在G7，與強生默契十足，德國的梅克爾及法國的馬克洪略有閃避，但與美國的共識差距已沒有那麼大了。這次拜登會普丁，這是標準聯合次要敵人對付主要敵人的代表作。美國整合了隊伍，這次日本對中國的態度趨於強硬，包括這次送台灣的AZ疫苗，背後當然有美國。歐洲這次對台灣的善意，也是過去罕見，這也是美國的聯合陣線。
謝金河表示，台灣防疫有成，對疫苗的需求沒有那麼強烈，沒想到5月出現破口，疫苗青黃不接，全台大炸鍋，小英政府承受空前壓力，而對岸頻頻出招，今天國台辦馬曉光仍呼籲「島內縣市，民間各方依商業規則，向上海復星洽購疫苗」，可以看出對岸在這次疫苗大戰中使力很深。
他認為，昨天下午，小英總統同時接見台積電董事長劉德音與鴻海創辦人郭台銘，授權他們向德國BNT原廠洽購疫苗，小英總統站在制高點出手，劇力萬鈞！背後當然是美中角力的戰場延伸。「參與這場疫苗採購的兩個大企業集團，誰是中國隊？誰是美國隊？很快就會分曉？這次站錯邊的企業，未來會比較麻煩！」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。