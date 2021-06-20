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台中什麼不多，公園最多！而坪林森林公園是台中第一座兼具生態滯洪及森林休憩的大型多功能公園，園區包括生態滯洪池、環湖步道、親水木棧道、戶外展演廣場、兒童遊憩區等設施，也有大草地是假日親子野餐的好地方。
圖 / 台中市政府觀旅局
圖 / 台中市政府觀旅局
地址：臺中市太平區中山路二段 (803國軍醫院對面)
台中太平區｜彭城堂臺菜海鮮餐廳
榮獲2020米其林必比登推薦的彭盛堂臺菜海鮮餐廳，復古懷舊的台菜，擄獲許多饕客的胃，走進餐廳仿佛走入80年代，老物件的陳設讓人在用餐前先巡視店內一番，白飯每人20元可以吃到飽，淋上豬油香氣濃郁口水直流，每日限量的碳火砂鍋菜尾鴨跟麻辣烤魚是每桌必點，也是店內的招牌，還不快去預約訂位吃美食~
圖 / IG @yilan_kafka圖 / IG @layman0722
地址：台中市太平區宜昌路377號
電話：0423511122
營業時間：11:30~14:00，17:30~21:00
台中太平區｜太平會幕堂
不能出國去越南看粉紅教堂，沒關係！台中太平會幕堂讓你體驗偽出國之旅，感受粉紅教堂的浪漫氛圍。原本教堂是鵝黃色的外牆，重新粉刷後選擇少女都瘋狂的粉紅色，馬上成為IG熱門的打卡景點，太平會幕堂位於社區巷子內，拍照時請勿喧嘩，也注意不要影響交通哦~
圖 / IG @duffy_lifediary圖 / IG @153_mom
地址：台中市太平區中平路順昌巷77弄4號
台中太平區｜太平買菸場
太平買菸場是日治時期留下來的舊建築，經過重整與活化孕育出結合歷史與藝術文化的空間，五大展區其中的菸葉演繹館，透過菸葉器具和老舊相片的陳列，重現過往菸葉買賣之場景；在地藝文展示區則展示太平在地藝術創作者之作品，喜歡藝文活動的人可以去這裡走走喔~
圖 / IG @roin_roin16圖 / 台中市政府觀旅局
地址：臺中市太平區東平路464號
開放時間：週二至週日，09:00-12:00，13:00-17:00
電話：04-22790446
台中太平區｜藏寶莊園
位在台中太平區的藏寶莊園，有個熱愛設計的女主人，整座山都是他的藝術品，玻璃屋清楚的反射天空的樣貌，是最熱門的打卡點-天空之鏡。除了提供正餐、下午茶，也能在體驗星空露營，不過想擁有這如仙境般舉世無雙的美景，可必須先預約！全採預約制，快去打電話吧~
圖 / IG @smile.cheese
地點：台中市太平區山田路長青巷23-1號
電話：0978-360-635
台中太平區｜太平苗圃落羽松
苗栗有著名的三灣落羽松，台中也有個在東汴國小附近的太平苗圃落羽松秘境，每到秋冬之際轉紅的落羽松，倒映在水池的畫面，是攝影師、網美們爭相拍攝的場景，園區規模不大，圍繞池塘種植約20幾顆，沿著池畔的石頭步道走完一圈不過幾分鐘，小巧卻很有味道，建議搭配附近景點一起玩，才不會覺得很空虛喔！
圖 / IG @_a.raw_
地址：台中市太平區山田路大湖巷17號
台中太平區｜車籠埔國小
車籠埔國小是台中擁有五色彩虹跑道的國小之一，操場在放學後開放給附近民眾近來運動，運動場還有一個空中步道，由上往下俯瞰彩虹跑道更清楚喔！
圖 / IG @lini_world_go
地址：台中市太平區光明路10之2號
台中太平區｜新福公園
太平區的新福公園是台中第一座攀爬式的探索迷宮，整個像一座紅色城堡，讓小朋友可以手腳並用地攀爬向上，具有挑戰性適合6~12歲的孩童，公園還有別組普通的溜滑梯，適合家長帶小孩來這裡跑跳放電。
圖 / IG @xolubean_950309圖 / IG @pink_moon.c
地址：台中市太平區旱溪東路2段100號旁
台中太平區｜屯區藝文中心
臺中市屯區藝文中心中心為地上三層、地下一層，共四層樓的建築物，是一座以「太極、中道」以及「藝、素、建築」等觀念所孕育出一座具有思想的藝文中心，規劃有展覽館、美學典藏館、親子閱讀室、演藝廳、實驗劇場、露天劇場等空間，且偌大的戶外空間與草地也可以讓民眾散步其中、親近藝術，悠閒度過美好的假日時光。常以推廣藝術教育的角度，積極辦理各項藝文展演活動，結合教學、社區生活並促進國際文化藝術交流。
圖 / IG @xolubean_950309圖 / IG @fifi911911
地址：臺中市太平區大興路201號
電話：04-23921122
開放時間：09:00 – 17:30 周一公休
原文出處 : ReadyGo 【宅在台中｜太平區】吃必比登推薦餐廳 順道收藏偽出國景點
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