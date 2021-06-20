新增11例確診死亡 最年輕40多歲女有慢性腎衰竭、高血壓
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增109例新冠肺炎確定病例，其中107例本土個案，另新增11例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說明，除有2例為40及50歲多之外，其餘9位都是60多歲，而且這2例本身都有慢性腎衰竭及進行腹膜透析，也有高血壓，預期隨著6月發病個案明顯減少，未來1周死亡還是會有個案出現，但整體死亡個案數公布也會下降。
記者顏真真/台北報導
2021-06-20 14:38:47｜2021-06-20 16:21:37
羅一鈞說明今日新增的11例新冠肺炎死亡案例，除2例為40及50歲多之外，其餘9位都是60多歲，而且4、50歲多歲的這2例本身都有慢性腎衰竭及進行腹膜透析，也有高血壓，其中案7631是40多歲女性，是家庭群聚個案，同住家人5人同時有確診，檢驗後也發現陽性也有發燒，住院後5月底6月中旬期間也有接受插管及呼吸器，後因病況惡化過世，有呼吸衰竭及腸胃出血。
另例11780為50多歲男性，也有慢性腎衰竭，也有糖尿病、高血壓及心臟病，6月月初有發燒症，後來檢驗確診新冠肺炎，住院後出現肺炎惡化而死亡。
羅一鈞強調，目前有一半新冠肺炎死亡案例都是5月發病及確診，6月發病個案有明顯減少，就死亡情況來看，未來1周還是會有個案出現，但整體死亡個案數公布也會下降。
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