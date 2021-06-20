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新增11例確診死亡　最年輕40多歲女有慢性腎衰竭、高血壓

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-20 14:38:47｜2021-06-20 16:21:37

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增109例新冠肺炎確定病例，其中107例本土個案，另新增11例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說明，除有2例為40及50歲多之外，其餘9位都是60多歲，而且這2例本身都有慢性腎衰竭及進行腹膜透析，也有高血壓，預期隨著6月發病個案明顯減少，未來1周死亡還是會有個案出現，但整體死亡個案數公布也會下降。

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▲指揮中心公布6月20日新增11例死亡新冠肺炎個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布6月20日新增11例死亡新冠肺炎個案。（圖／指揮中心提供）
羅一鈞說明今日新增的11例新冠肺炎死亡案例，除2例為40及50歲多之外，其餘9位都是60多歲，而且4、50歲多歲的這2例本身都有慢性腎衰竭及進行腹膜透析，也有高血壓，其中案7631是40多歲女性，是家庭群聚個案，同住家人5人同時有確診，檢驗後也發現陽性也有發燒，住院後5月底6月中旬期間也有接受插管及呼吸器，後因病況惡化過世，有呼吸衰竭及腸胃出血。

另例11780為50多歲男性，也有慢性腎衰竭，也有糖尿病、高血壓及心臟病，6月月初有發燒症，後來檢驗確診新冠肺炎，住院後出現肺炎惡化而死亡。

羅一鈞強調，目前有一半新冠肺炎死亡案例都是5月發病及確診，6月發病個案有明顯減少，就死亡情況來看，未來1周還是會有個案出現，但整體死亡個案數公布也會下降。

▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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