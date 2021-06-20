美再贈250萬劑莫德納疫苗　蘇貞昌：真心的朋友

昨（19）日美方再贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗，行政院院長蘇貞昌在臉書發文表示感謝，並強調「真心的朋友，不僅會在困難的時候幫助你，有時還會多加點驚喜」。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-20 09:28:41
蘇貞昌昨日晚間在臉書發文表示，繼日本政府6月4日贈與台灣124萬劑AZ疫苗後，美國政府也在6月6日，由3位聯邦參議員帶來好消息，除了重申台灣列在疫苗捐助的第一波名單外，更親自宣布將致贈我國75萬劑疫苗。就在今天，美方通知將一口氣運來250萬劑莫德納疫苗。在國際疫情險峻、許多國家疫苗到貨都不穩定的此時此刻，台灣能夠獲得如此大量而即時的捐助，真的非常感動。
蘇貞昌更放上自己和日前卸任的美國在台協會（AIT）處長酈英傑的合照，表示希望在友好國家們的共同幫忙及國人加倍努力下，台灣可以更快回歸正常生活、早日一起拿下口罩，看到朋友彼此的笑容。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。